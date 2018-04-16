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Реинтеграции оккупированного Донбасса поспособствуют законы об амнистии и коллаборационизме — МВД

16 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Ради реинтеграции оккупированных территорий надо разработать законодательную базу об амнистии и коллаборационизме. Об этом министр внутренних дел заявил в интервью «УП», сообщает сайт МВД.

«Закон об амнистии должен касаться абсолютно всех, кроме тех, у кого на руках кровь, кто убивал наших солдат, участвовал в репрессиях против мирного населения. На них амнистия не распространяется, они в глазах нашего государства — преступники и должны понести законное наказание», — отметил Арсен Аваков.

Глава МВД также подчеркнул, что Украине придется принять закон «О коллаборационистах», который определит статус каждого человека, живущего на оккупированных территориях. «Что-то вроде закона де Голля, который был принят в 1946 году во Франции. Это касается обычного человека, вынужденного жить и работать на оккупированных территориях», — уточнил министр.

Суть он выразил следующим образом: «Нам надо определить, какой уровень согласия. Является ли степень твоего сотрудничества с оккупационными властями критической или у тебя были такие обстоятельства, что ты не заслуживаешь осуждения, а в ряде случаев, несмотря на действия, заслуживаешь общественного прощения?».

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