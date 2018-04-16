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В Минюсте рассказали, за счет чего Украина покинула список стран, имеющих задолженность по решениям ЕСПЧ

16 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

За четыре года работы новой команды Министерства юстиции Украины удалось погасить задолженность по более 3 тыс. решений Европейского суда по правам человека, которые годами игнорировались представителями предыдущей власти, и начать процесс взыскания затраченных средств с реальных виновников. Об этом после встречи стран — членов Совета Европы по дальнейшему реформированию системы исполнения судебных решений Европейского суда по правам человека сообщил министр Павел Петренко, передает сайт ведомства.

Министр юстиции напомнил, что в начале 2014 года Украина была на первом месте как по количеству неисполненных решений Евросуда, так и по количеству дел, которые граждане страны подавали в ЕСПЧ. Благодаря проведенной работе Украина покинула этот рейтинг, а все решения Европейского суда по правам человека исполняются в трехмесячный срок. По его словам, сейчас главная задача — «вообще не иметь такого позорного явления, как неисполнение решений национальных судов».

«На сегодняшний день мы вышли на действенный механизм погашения выплат по решениям национальных судов. Речь идет о 12 тыс. исков в рамках дела «Бурмич против Украины». Данный механизм предусматривает недопущение в будущем неисполнения решений национальных судов, которые приводят к обращению украинцев в ЕСПЧ», — добавил он.

Глава Минюста отметил, что Украина начала в судебном порядке взыскивать средства, потраченные на оплату компенсаций по решению ЕСПЧ, с реальных виновников: «Министерство юстиции подало 199 регрессных исков на сумму более 1 миллиарда гривен. Уже есть положительные для нас решения на сумму 68 млн грн. Рассмотрение других дел все еще продолжается».

Первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая в свою очередь заметила: Украина в рамках конференции не только представила стратегию по исполнению решений Европейского суда по правам человека, но и проинформировала представителей Совета Европы и государств-членов об успешных результатах, которые достигнуты в этом направлении.

«Подписан ряд односторонних деклараций и дружественных соглашений. Это дало хорошие результаты, и в настоящее время мы не имеем никаких долгов по принятым ранее решениям относительно нашего государства», — сказала первый замминистра юстиции. Относительно дела «Бурмич против Украины» был подготовлен законопроект, который окончательно решит вопрос насчет неисполненных решений украинских судов.

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Комментарии:»

ЭВМ 16 апреля 2018 года 17:07 #

На самом деле пока хвалиться нечем. Было очень плохо, а стало чуть лучше, чем очень плохо. Только после прихода Лещины на должность Уполномоченного начались какие-то действия. До этого Севастьянова и Бабин не сделали НИЧЕГО, чтобы решить проблему с неисполнением решений.

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