Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 16 апреля 2018 года, 16:46

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Россия может ограничить деятельность иностранных юрфирм

16 апреля 2018 года Источник:Pravo.ru

В ответ на ограничительные экономические меры со стороны США депутаты Госдумы РФ подготовили ответные шаги. Для юридического рынка одной из самых болезненных мер может стать запрет на госконтракты и муниципальные контракты иностранным юрфирмам. Похожие ограничения коснутся консалтеров и аудиторов. Об этом сообщает Pravo.ru.

Под потенциальный запрет попадут компании под юрисдикцией США и других иностранных государств, проектом подразумевается любая аффилированность таким организациям, если процент участия иностранной компании более 25%. Согласно данным издания, самые крупные госзаказы выполняют именно зарубежные компании, а крупнейшие российские игроки имеют иностранные представительства.

Как считает Георгий Коваленко, партнер, глава юридической практики EY по СНГ, депутатам стоит изучить работу рынка: «Большая часть проектов, по которым государство и государственные компании привлекают иностранные компании, связаны с иностранным правом», — комментирует он.

«Как будет судиться, например, крупнейшая российская газовая компания в Англии, если ни одна английская фирма не сможет быть привлечена в защиту ее прав? Ни одна российская фирма не сможет заменить полноценную зарубежную фирму. Я не уверен, что приличная фирма даже согласиться работать на субподряде у российских фирм, если есть риск санкций. А даже если и сможет, то стоимость услуг просто для клиентов увеличится», — заявил г-н Коваленко.

Также он констатирует: масса сотрудников зарубежных фирм — российские граждане, удар примут именно они, а не американские подразделения. «Когда аудит по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) будет делаться российской аудиторской фирмой, это может создать проблемы для соблюдения ковенантов, повлиять на рейтинги, и, соответственно, увеличить стоимость заимствования», — резюмирует он.

Подробнее с документом можно ознакомиться по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 15 (1059) от 10/04/18 Свежий номер

Налоговое право

№ 15 (1059)
Отрасли практики

Прекрасное далеко

Судебная практика

Смять арест

Тема номера:

Все свободны

Частная практика

Квалифпереоценивание

Архив голосованийVox Populi

Возврат к практике «писем счастья» за нарушение ПДД:

правильное решение, соответствующее европейской практике;

требует дополнительно утверждения регламентов фото-, видеофиксации правонарушений;

будет успешным, если судебная практика не пойдет по формальному пути;

обречен на провал

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Antika
Пресс-релизы

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

«Человек года – 2017»: час открытий и откровений

Міжнародна конференція з комплаєнсу відбудеться у Львові

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом