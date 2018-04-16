Сегодня 16 апреля 2018 года, 16:46

Россия может ограничить деятельность иностранных юрфирм

В ответ на ограничительные экономические меры со стороны США депутаты Госдумы РФ подготовили ответные шаги. Для юридического рынка одной из самых болезненных мер может стать запрет на госконтракты и муниципальные контракты иностранным юрфирмам. Похожие ограничения коснутся консалтеров и аудиторов. Об этом сообщает Pravo.ru.

Под потенциальный запрет попадут компании под юрисдикцией США и других иностранных государств, проектом подразумевается любая аффилированность таким организациям, если процент участия иностранной компании более 25%. Согласно данным издания, самые крупные госзаказы выполняют именно зарубежные компании, а крупнейшие российские игроки имеют иностранные представительства.

Как считает Георгий Коваленко, партнер, глава юридической практики EY по СНГ, депутатам стоит изучить работу рынка: «Большая часть проектов, по которым государство и государственные компании привлекают иностранные компании, связаны с иностранным правом», — комментирует он.

«Как будет судиться, например, крупнейшая российская газовая компания в Англии, если ни одна английская фирма не сможет быть привлечена в защиту ее прав? Ни одна российская фирма не сможет заменить полноценную зарубежную фирму. Я не уверен, что приличная фирма даже согласиться работать на субподряде у российских фирм, если есть риск санкций. А даже если и сможет, то стоимость услуг просто для клиентов увеличится», — заявил г-н Коваленко.

Также он констатирует: масса сотрудников зарубежных фирм — российские граждане, удар примут именно они, а не американские подразделения. «Когда аудит по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) будет делаться российской аудиторской фирмой, это может создать проблемы для соблюдения ковенантов, повлиять на рейтинги, и, соответственно, увеличить стоимость заимствования», — резюмирует он.

Подробнее с документом можно ознакомиться по ссылке.