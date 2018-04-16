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Президент подписал закон о возрасте согласия с 16 лет

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации», принятый Верховной Радой 14 марта с.г. Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Закон отменяет термин «половая зрелость», который использовался в уголовном законодательстве. Теперь секс между взрослым и несовершеннолетним возможен по достижении 16 лет, передает издание.

Уточняется, что закон приблизит украинское законодательство к международным стандартам обеспечения защиты ребенка от сексуальной эксплуатации, позволит Украине выполнить рекомендации Комитета ООН по правам ребенка и Европейского комитета по социальным правам Совета Европы.

Закон касается ненасильственных половых отношений и меняет терминологию Уголовного кодекса относительно определения потерпевшего лица.

Статья 155 УК Украины изложена в следующей редакции: «Естественные или неестественные половые сношения с лицом, которое не достигло шестнадцатилетнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок».

Сейчас статья 155 имеет следующий вид: «Половые сношения с лицом, которое не достигло половой зрелости, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок».

Кроме того, в УК расширено определение «близких родственников и членов семьи», к которым отнесены «муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной брат, родная сестра, дедушка, бабушка, прадед, прабабушка, внук, внучка, правнук, правнучка, усыновитель или усыновленный, опекун или попечитель, лицо, находящееся под опекой или попечительством, а также лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом и имеют взаимные права и обязанности, в том числе лица, которые совместно проживают, но не находятся в браке».