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Организаторов финала Лиги чемпионов в Киеве освободили от налогов

16 апреля 2018 года Источник:Экономічна правда

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы, связанные с подготовкой и проведением в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В частности, законом №2374-VIII внесены изменения в переходные положения Налогового кодекса, а законом №2375-VIII — Таможенного.

Изменениями в Налоговый кодекс предусмотрено временно, на период проведения финальных матчей по футболу, освободить от налога на доходы физических лиц и военного сбора доходы, полученные представителями или должностными лицами ассоциаций — членами УЕФА; членами делегаций, в том числе членами команд, физическими лицами, аккредитованными УЕФА, в частности сотрудниками и временными работниками, представителями средств массовой информации, партнерами УЕФА, представителями спонсоров (кроме резидентов Украины).

Согласно закону, от налога на добавленную стоимость освобождены операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров для снабжения УЕФА, билетов и услуг, которые являются неотъемлемой частью такого билета.

Также освобождается от налога на прибыль предприятий прибыль, полученная до 26 мая включительно УЕФА и/или его связанными лицами от передачи и/или использования коммерческих прав, касающихся финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018.

Подписанный Президентом закон №2375-VIII предусматривает до 26 мая с.г. освободить от налогообложения ввозной пошлиной товары (кроме подакцизных), ввозимые на таможенную территорию Украины для организации и проведения указанных мероприятий (продажа таких товаров на территории Украины запрещается).

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