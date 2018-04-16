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Сегодня 16 апреля 2018 года, 16:47

Президент предлагает урегулировать процесс проведения упрощенных закупок в законе о публичных закупках

Поданный Президентом законопроект был разработан представителями Министерства экономического развития и торговли

Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» и некоторые другие законодательные акты Украины (№8268).

Закон дополняется термином «упрощенная закупка». Под ним понимается приобретение заказчиком товаров, работ и услуг, стоимость которых равна или превышает 50 тыс. грн и меньше стоимости, установленной в абзацах втором и третьем части первой статьи 2 Закона.

Упрощенная закупка осуществляется заказчиком с применением электронного аукциона в соответствии со статьей 29 настоящего Закона и предусматривает следующие этапы:

1) объявление об упрощенной закупке;

2) период уточнения информации, указанной заказчиком в объявлении об упрощенной закупке;

3) представление предложений участниками;

4) электронный аукцион;

5) рассмотрение на соответствие условиям, определенным в объявлении об упрощенной закупке и требованиям к предмету закупки, предложения участника;

6) определение победителя и заключение договора о закупке;

7) размещение отчета о результатах проведения упрощенной закупки.

В объявлении об упрощенной закупке обязательно указываются:

- наименование и местонахождение заказчика;

- название предмета закупки;

- информация о технических, качественных и других характеристиках предмета закупки;

- количество и место поставки товаров или объем и место выполнения работ или оказания услуг;

- условия оплаты;

- ожидаемая стоимость закупки;

- период уточнения информации о закупке (не менее трех рабочих дней);

- срок представления предложений (не менее двух рабочих дней);

- перечень критериев и методика оценки предложений с указанием удельного веса критериев;

- размер, вид и условия предоставления обеспечения предложений участников (если заказчик требует его предоставить);

- размер и условия предоставления обеспечения исполнения договора (если заказчик требует его предоставить);

- размер минимального шага понижения цены во время электронного аукциона в пределах от 0,5 до 3% ожидаемой стоимости закупки;

- контактное лицо заказчика, уполномоченного осуществлять связь с участниками.

Заказчик имеет право по собственной инициативе внести изменения в объявление об упрощенной закупке и/или требования к предмету закупки, но до начала срока подачи заявок. Изменения, вносимые заказчиком, размещаются и отображаются в электронной системе закупок в виде новой редакции документов.

Для проведения упрощенной закупки с применением электронного аукциона должно быть подано не менее двух предложений. В случае подачи одного предложения электронная система закупок после окончания срока подачи предложений автоматически переходит к этапу рассмотрения на соответствие условиям, определенным в объявлении об упрощенной закупке, и требованиям к предмету закупки предложения участника.

Предложения подаются участниками по истечении срока периода уточнения информации, указанной заказчиком в объявлении об упрощенной закупке, в электронном виде путем заполнения электронных форм с отдельными полями, где указывается информация о цене и другие критерии оценки (в случае их установления заказчиком), путем загрузки необходимых документов, подтверждающих соответствие требованиям, определенным заказчиком через электронную систему закупок.

Электронная система закупок автоматически формирует и направляет уведомление участнику о получении его предложения с указанием даты и времени.

Предложение участника должно содержать подтверждение предоставления участником размещения заказа, если такое обеспечение предусмотрено объявлением об упрощенной закупке.

Участник имеет право внести изменения или отозвать свое предложение до истечения срока его представления без потери своего обеспечения предложения.

Такие изменения или заявление об отзыве предложения учитываются в том случае, если они получены посредством электронной системы закупок до истечения срока подачи предложений.

Срок рассмотрения наиболее экономически выгодного предложения не должен превышать два рабочих дня со дня завершения электронного аукциона. В случае отклонения наиболее экономически выгодного предложения заказчик рассматривает следующее предложение участника, который по результатам оценки предоставил следующее наиболее экономически выгодное предложение. Следующее наиболее экономически выгодное предложение определяется электронной системой закупок автоматически.

Заказчик отклоняет предложение в случае, если:

- предложение участника не соответствует условиям, определенным в объявлении об упрощенной закупке, и требованиям к предмету закупки;

- участник не предоставил обеспечение предложения, если такое обеспечение требовалось заказчиком;

- участник, определенный победителем, отказался от заключения договора о закупке.