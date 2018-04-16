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ВС предлагает отступить от позиции ВСУ в вопросе применения норм закона о третейских судах

16 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда просит Большую Палату отступить от заключения Верховного Суда Украины, изложенного в постановлении от 18 октября 2017 года по делу №910/8318/16, о том, что третейское соглашение о передаче спора на рассмотрение третейского суда является не отказом от права на обращение в суд, а одним из способов реализации права на защиту своих прав. В связи с изложенным у сторон существует исключительно правовая возможность, а не обязанность обращаться в третейский суд. При этом ограничение права обращения в хозяйственный суд не допускается. Отсутствие взаимного согласия сторон спора на его разрешение коммерческим судом (арбитражем), оформленного соответствующей арбитражной оговоркой, независимо от предварительной договоренности об этом, исключает возможность рассмотрения спора таким судом. В случае отсутствия такой оговорки суд обязан прекратить производство по делу только при наличии воли обеих сторон относительно рассмотрения конкретного спора арбитражем, оформленной соответствующим обращением в суд. Предусмотренная условиями контракта третейская оговорка была заключена между предыдущим кредитором и должником. При этом между новым кредитором и должником соглашение о передаче споров на рассмотрение МКАС при ТПП Украины заключено не было, с заявлением о прекращении производства по делу на основании передачи спора на рассмотрение арбитражем обратился лишь один из ответчиков, Верховный Суд Украины признал правильными выводы судов об отказе в удовлетворении ходатайства ответчика о прекращении производства по делу на основании пункта 5 части 1 статьи 80 ХПК Украины (в редакции, действовавшей до 15 декабря 2017 года).

Верховный Суд в составе коллегии (председательствующий — Сергей Жуков), рассматривая заявление ООО о пересмотре ВСУ постановления ВХСУ по делу №910/21409/16 (которым оставлено без изменений постановление апелляционного хозяйственного суда о прекращении производства по делу на основании пункта 5 части 1 статьи 80 ХПК Украины в связи с заключением сторонами арбитражной оговорки), счел необходимым отступить от приведенного выше заключения ВСУ и передать дело на рассмотрение Большой Палатой ВС, мотивируя свое решение, в частности, тем, что наличие третейской оговорки и обязательность обращения в третейский суд при наличии воли на рассмотрение дела третейским судом, которую проявил ответчик, не является ограничением прав истца, гарантированных статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, статьей 55 Конституции Украины.

Уклонение истца от выполнения условий контракта о передаче спора на рассмотрение МКАС при ТПП Украины должно рассматриваться как действия, противоречащие самой идее Закона Украины «О третейских судах», которая заключается в обеспечении участникам хозяйственных отношений права на быстрый и эффективный способ решения хозспора альтернативным путем. На момент принятия хозяйственными судами апелляционной и кассационной инстанций решений о прекращении производства по делу №910/21409/16 в связи с третейской оговоркой истец не доказал неэффективности третейской оговорки, предусмотренной условиями контракта.

Об этом сообщается на странице ВС в Facebook.

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