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24 апреля «Финансовый клуб» проведет Церемонию FINANCIAL CLUB AWARDS-2018

16 апреля 2018 года Источник:Finclub

24 апреля с.г. компания «Финансовый клуб» в рамках Церемонии FINANCIAL CLUB AWARDS-2018 назовет лидеров финансового рынка страны: победителей ежегодного проекта «50 ведущих банков Украины», голосования «Финансовое признание».

В рамках проекта «50 ведущих банков Украины» традиционно были проанализированы квартальная отчетность и внутренняя информация банков, специально предоставленная кредитными учреждениями организаторам исследования — «Финансовому клубу». Помимо определения 50 ведущих банков были составлены 15 тематических и пять персональных рейтингов.

В рамках исследования «Финансовое признание» представители финансового рынка самостоятельно выбирали лиц, чье мнение для них является авторитетным. Лидеры такого рейтинга доверия определены с помощью опроса по методу «снежного кома» из 150 названных финансистов, участвовавших в проекте.

Церемония награждения победителей состоится 24 апреля с.г. Участники мероприятия получат возможность первыми ознакомиться с результатами рейтинга «50 ведущих банков Украины-2018».

Партнеры мероприятия:

официальные партнеры — Альфа-Банк и Идея Банк,

юридические партнеры — Аsters и Mitrax,

генеральный медиапартнер — издательство «Юридическая практика».

Контактное лицо для регистрации на Церемонию: Ольга Фокина, ‎(050) 445-66-73 fokina@finclub.net

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