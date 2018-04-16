Сегодня 16 апреля 2018 года, 15:24

ГФС проверила законность штрафа в размере 8,3 млрд грн, наложенного на «Нафтогаз Украины»

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан заявил об окончании проверки жалобы НАК «Нафтогаз Украины» по поводу штрафа главы компании Андрея Коболева в размере 8,3 млрд грн. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГФС сообщает «БизнесЦензор».

Мирослав Продан отметил, что Андрей Коболев подал не жалобу в ГФС, а соответствующий иск в судебную инстанцию. И по поручению Президента Украины ГФС проводила проверки правильности и законности применения штрафных санкций.

«Сегодня такая проверка завершена, готовятся соответствующие материалы, но параллельно вопрос является предметом рассмотрения в судебных инстанциях, поэтому логично было бы дождаться его результатов», — отметил г-н Продан.

Глава ГФС напомнил, что решение о применении штрафных санкций было вынесено Энергетической таможней на основании полученной доказательственной базы.

«Что касается победы НАК «Нафтогаз» в суде с «Газпромом», то я лично считаю это большой победой, но если законодательство обязывает таможню принимать соответствующие решения, я не вижу другого механизма, как можно действовать иначе. Таможня выполняет непосредственно нормы законодательства. Сегодня возник вопрос в документе или же в правильности документа, послужившего основанием, что данный объем газа был от «Газпрома» предоставлен НАК «Нафтогаз Украины», — подчеркнул Мирослав Продан.

«То, что газ поставлен в пределы таможенной территории Украины, ни у кого не вызывает сомнений. Это подтверждено соответствующим документом, который был предоставлен Энергетической таможне ГФС «Укртрансгазом», контролирующим транзит и транспортировку газа», — добавил глава ГФС.

Поэтому, по словам Мирослава Продана, на основании информации «Укртрансгаза» Энергетическая таможня и применила к руководству НАК «Нафтогаз» штрафные санкции за неотражение соответствующих сумм в таможенной декларации, которая оформляется при пересечении газа через таможенную границу Украины.

По словам главы ГФС, между фискальной службой и «Нафтогазом» продолжается конструктивный диалог, а все точки над «і» в этом деле расставит суд.

Как заявил начальник Энергетической таможни Игорь Пиковский, штраф в размере 8,3 млрд грн предъявлен не персонально Коболеву, а компании, которую он возглавляет, за неуплату НДС при закупке 2,4 млрд кубов газа у «Газпрома» в 2015 году.