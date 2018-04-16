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ГФС проверила законность штрафа в размере 8,3 млрд грн, наложенного на «Нафтогаз Украины»

16 апреля 2018 года Источник:Цензор.НЕТ

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан заявил об окончании проверки жалобы НАК «Нафтогаз Украины» по поводу штрафа главы компании Андрея Коболева в размере 8,3 млрд грн. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГФС сообщает «БизнесЦензор».

Мирослав Продан отметил, что Андрей Коболев подал не жалобу в ГФС, а соответствующий иск в судебную инстанцию. И по поручению Президента Украины ГФС проводила проверки правильности и законности применения штрафных санкций.

«Сегодня такая проверка завершена, готовятся соответствующие материалы, но параллельно вопрос является предметом рассмотрения в судебных инстанциях, поэтому логично было бы дождаться его результатов», — отметил г-н Продан.

Глава ГФС напомнил, что решение о применении штрафных санкций было вынесено Энергетической таможней на основании полученной доказательственной базы.

«Что касается победы НАК «Нафтогаз» в суде с «Газпромом», то я лично считаю это большой победой, но если законодательство обязывает таможню принимать соответствующие решения, я не вижу другого механизма, как можно действовать иначе. Таможня выполняет непосредственно нормы законодательства. Сегодня возник вопрос в документе или же в правильности документа, послужившего основанием, что данный объем газа был от «Газпрома» предоставлен НАК «Нафтогаз Украины», — подчеркнул Мирослав Продан.

«То, что газ поставлен в пределы таможенной территории Украины, ни у кого не вызывает сомнений. Это подтверждено соответствующим документом, который был предоставлен Энергетической таможне ГФС «Укртрансгазом», контролирующим транзит и транспортировку газа», — добавил глава ГФС.

Поэтому, по словам Мирослава Продана, на основании информации «Укртрансгаза» Энергетическая таможня и применила к руководству НАК «Нафтогаз» штрафные санкции за неотражение соответствующих сумм в таможенной декларации, которая оформляется при пересечении газа через таможенную границу Украины.

По словам главы ГФС, между фискальной службой и «Нафтогазом» продолжается конструктивный диалог, а все точки над «і» в этом деле расставит суд.

Как заявил начальник Энергетической таможни Игорь Пиковский, штраф в размере 8,3 млрд грн предъявлен не персонально Коболеву, а компании, которую он возглавляет, за неуплату НДС при закупке 2,4 млрд кубов газа у «Газпрома» в 2015 году.

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