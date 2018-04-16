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За разглашение результатов волеизъявления избирателей предлагают штрафовать

16 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика
Разработанный КМУ законопроект предусматривает внесение изменений в КУоАП и УК с целью обеспечения свободных выборов Разработанный КМУ законопроект предусматривает внесение изменений в КУоАП и УК с целью обеспечения свободных выборов

Правительством зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства №8270 .

В частности, Кодекс Украины об административных правонарушениях дополняется новыми статьями:

- статьей 212-22 «Публичное разглашение избирателем, участником референдума результатов волеизъявления в помещении для голосования»;

- статьей 212-23 «Сокрытие или уничтожение избирателем, участником референдума своего избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме»;

- статьей 212-24 «Воспрепятствование осуществлению избирательных процедур, деятельности субъекта избирательного процесса».

За совершение действий предусмотрен штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (нмдг), т.е. до 3400 грн.

Также усиливаются наказания, предусмотренные статьей 212-10 КУоАП «Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума». К примеру, за осуществление агитации в формах, противоречащих Конституции или законам Украины, а также за агитацию накануне дня голосования и в день проведения референдума предусмотрен штраф в размере от 100 до 200 нмдг. Сейчас максимальный штраф составляет 50 нмдг.

Админответственность устанавливается и за осуществление агитации с предоставлением избирателям денег, товаров, услуг, работ, льгот, преимуществ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных и нематериальных активов или других материальных ценностей. Такие действия будут наказываться штрафом от 200 до 300 нмдг.

Помимо этого Уголовный кодекс Украины будет дополнен статьей 158-3, предусматривающей ответственность за фальсификацию, подделку, хищение или уничтожение избирательной документации, документов референдума, печати избирательной комиссии или комиссии референдума.

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