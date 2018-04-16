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Президент Украины не планирует денонсацию всех соглашений с СНГ

16 апреля 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Предложение Президента Украины Петра Порошенко выйти из органов Содружества независимых государств предусматривает сохранение действия тех соглашений о сотрудничестве с СНГ, которые являются выгодными для Украины.

Об этом сообщила в понедельник на согласительном совете в парламенте представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

По ее словам, Петр Порошенко как верховный главнокомандующий призывает правительство провести инвентаризацию всех многосторонних соглашений между членами СНГ, чтобы денонсировать «отдельные» договоры между этими странами.

«Оставив лишь те, которые являются прагматически необходимыми для Украины, как то: признание дипломов, признание трудоустройства и договор о транзите и другие, которые будут необходимы для работы Украины и экономики Украины», — заявила г-жа Луценко.

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