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Денис Овчаров возглавил практику защиты бизнеса в Lavrynovych & Partners Law Firm

16 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Lavrynovych & Partners Law Firm открывает новое направление — практику защиты бизнеса.

Руководителем практики стал Денис Овчаров, вице-президент Клуба профессиональных переговорщиков, комплаенс-офицер, аккредитованный эксперт Национальной ассоциации адвокатов Украины. Об этом сообщается на странице Lavrynovych & Partners Law Firm в Facebook.

Денис имеет 14-летний юридический стаж и восьмилетний опыт адвокатской практики. Признан ведущим юристом 2016 года в сфере уголовного права, а также одним из лучших адвокатов 2017 года по уголовным делам согласно профессиональному рейтингу «Лидеры рынка. Юридическая практика».

Он разработал инструкции и тренинги для бизнеса на тему поведения при проверках, обысках, допросах. Автор многочисленных публикаций по безопасности бизнеса. Работал с крупнейшими международными и украинскими компаниями, одной из которых является DTEK.

В рамках Практики защиты бизнеса в Lavrynovych & Partners Law Firm Денис Овчаров и его команда будут предоставлять следующие услуги:

- юридическую защиту в ходе уголовного преследования компании;

- расследование внутренних хищений и мошенничества;

- построение системы корпоративной безопасности;

- разработку и внедрение антикоррупционной политики.

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