Lavrynovych & Partners Law Firm открывает новое направление — практику защиты бизнеса.
Руководителем практики стал Денис Овчаров, вице-президент Клуба профессиональных переговорщиков, комплаенс-офицер, аккредитованный эксперт Национальной ассоциации адвокатов Украины. Об этом сообщается на странице Lavrynovych & Partners Law Firm в Facebook.
Денис имеет 14-летний юридический стаж и восьмилетний опыт адвокатской практики. Признан ведущим юристом 2016 года в сфере уголовного права, а также одним из лучших адвокатов 2017 года по уголовным делам согласно профессиональному рейтингу «Лидеры рынка. Юридическая практика».
Он разработал инструкции и тренинги для бизнеса на тему поведения при проверках, обысках, допросах. Автор многочисленных публикаций по безопасности бизнеса. Работал с крупнейшими международными и украинскими компаниями, одной из которых является DTEK.
В рамках Практики защиты бизнеса в Lavrynovych & Partners Law Firm Денис Овчаров и его команда будут предоставлять следующие услуги:
- юридическую защиту в ходе уголовного преследования компании;
- расследование внутренних хищений и мошенничества;
- построение системы корпоративной безопасности;
- разработку и внедрение антикоррупционной политики.
Сохранить:
Контакты:
Возврат к практике «писем счастья» за нарушение ПДД:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства
«Человек года – 2017»: час открытий и откровений
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: