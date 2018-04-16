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Сегодня 16 апреля 2018 года, 13:42

В 15.30 начинается онлайн-трансляция судебного процесса по делу экс-председателя КГГА А.Попова

16 апреля 2018 года в 15.30 состоится онлайн-трансляция судебного заседания Шевченковского районного суда города Киева относительно Александра Попова по обвинению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью второй статьи 28, статьи 340, частью пятой статьи 27, частью третьей статьи 365 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».