Сегодня 16 апреля 2018 года, 11:59

Задержан руководитель аппарата киевского суда, проверяется законность 20 судебных решений

Киевской местной прокуратурой №7 совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ 13 апреля с.г. задержаны действующий руководитель аппарата районного суда Киева и бывший сотрудник одной из региональных прокуратур. Как сообщается на сайте ГПУ, указанные лица разработали и реализовали преступную схему, направленную на незаконное отчуждение государственного и коммунального имущества и его завладение.

Установлено, что указанные лица, вступив в преступный сговор и используя служебные полномочия и личные связи, с помощью поддельных судебных решений одного из столичных райсудов завладели жилым домом на ул. Гоголевской, чем нанесли государству и территориальной общине убытки в сумме более 19 млн грн. Кроме того, злоумышленники создали все необходимые условия для незаконного отчуждения и завладения комплексом помещений на ул. Богдана Хмельницкого, принадлежащих Институту педагогики Академии педагогических наук Украины.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении. По месту их работы и жительства проведены обыски. Еще один фигурант производства объявлен в общегосударственный розыск.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия с целью установления всех лиц, причастных к совершению преступлений, в том числе среди бывших и нынешних правоохранителей и работников суда.

Кроме того, проверяется законность более 20 судебных решений указанного районного суда, на основании которых из государственной и коммунальной собственности выбыло почти 80 объектов недвижимости.