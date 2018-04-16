Компании, участвующие в строительстве Керченского моста, будут внесены в санкционный перечень

Министерство инфраструктуры Украины включает в список санкций все компании, работающие на объектах строительства Керченского моста в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии проекта Радио Свобода «Крым.Реалии ТВ», передает «Экономическая правда»<./p>
«Мы отслеживаем все подрядные организации, которые работают на этом объекте и включаем их в список санкций. Информируем также и другие государства, союзников Украины о включении компаний в черный список», — сказал он.
Однако относительно самой техники, по словам министра, «вопрос другой».
«Если это были прямые контакты, мы реагируем. А если были закупки из третьих-четвертых рук, реагировать сложнее, поскольку это не был прямой контакт с производителем», — сказал Емельян.
Как сообщалось, российские власти планируют в мае открыть мост в аннексированном Крыму через Керченский пролив для легкового транспорта и пассажирских автобусов.
Сохранить:
Контакты:
Возврат к практике «писем счастья» за нарушение ПДД:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства
«Человек года – 2017»: час открытий и откровений
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: