НАПК начнет полную проверку декларации экс-руководителя данного органа

Национальное агентство по предотвращению коррупции на своем заседании приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще четырех лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Среди таких субъектов оказалась и Наталья Корчак, председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (речь идет о декларациях за 2015 и 2016 годы).
Об этом сообщается на сайте НАПК.
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