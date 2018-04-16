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Сегодня 16 апреля 2018 года, 11:59

НАПК начнет полную проверку декларации экс-руководителя данного органа

Национальное агентство по предотвращению коррупции на своем заседании приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще четырех лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Среди таких субъектов оказалась и Наталья Корчак, председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (речь идет о декларациях за 2015 и 2016 годы).

Об этом сообщается на сайте НАПК.