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Spenser & Kauffmann рекомендована Legal 500, 2018 за «опыт, решительность и ориентированность на результат»

16 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Spenser & Kauffmann рекомендована во всех сферах права, которые являются ключевыми для практики фирмы.

Spenser & Kauffmann рекомендована среди ведущих юридических фирм на рынке Украины в практиках банковского и финансового права, частных клиентов, налогового права, разрешения споров международным рейтингом Legal 500, 2018, результаты которого были опубликованы 12 апреля 2018 года.

Партнеры фирмы Валентин Загария, Николай Лихачев и Сергей Пушко получили индивидуальные рекомендации.

Spenser & Kauffmann 12 лет консультирует клиентов по вопросам украинского права. Только за 2017 год фирма сопроводила более 10 трансграничных сделок, 52 судебных процесса на общую сумму свыше 500 млн долл. США.

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