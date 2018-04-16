Spenser & Kauffmann рекомендована во всех сферах права, которые являются ключевыми для практики фирмы.
Spenser & Kauffmann рекомендована среди ведущих юридических фирм на рынке Украины в практиках банковского и финансового права, частных клиентов, налогового права, разрешения споров международным рейтингом Legal 500, 2018, результаты которого были опубликованы 12 апреля 2018 года.
Партнеры фирмы Валентин Загария, Николай Лихачев и Сергей Пушко получили индивидуальные рекомендации.
Spenser & Kauffmann 12 лет консультирует клиентов по вопросам украинского права. Только за 2017 год фирма сопроводила более 10 трансграничных сделок, 52 судебных процесса на общую сумму свыше 500 млн долл. США.
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