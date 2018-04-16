Новый сервис от ГФС — реестр налоговых накладных, регистрация которых приостановлена

Государственная фискальная служба ввела новый сервис в электронном кабинете — отдельный реестр налоговых накладных/расчетов корректировки, регистрация которых приостановлена.
Об этом сообщается на сайте ГФC Украины.
Реестр размещен в открытой части электронного кабинета.
Поиск информации в реестре осуществляется по следующим фильтрам: «Индивидуальный налоговый номер», «Номер НН/РК», «Дата составления НН/РК».
В реестре отображается информация о налоговых накладных/расчетах корректировки, регистрация которых приостановлена и по которым приняты решения соответствующими комиссиями, а также начаты процедуры административного и судебного обжалования.
Реестр функционирует в тестовом режиме в течение месяца.
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