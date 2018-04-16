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Сегодня 16 апреля 2018 года, 10:16

Новый сервис от ГФС — реестр налоговых накладных, регистрация которых приостановлена

Государственная фискальная служба ввела новый сервис в электронном кабинете — отдельный реестр налоговых накладных/расчетов корректировки, регистрация которых приостановлена.

Об этом сообщается на сайте ГФC Украины.

Реестр размещен в открытой части электронного кабинета.

Поиск информации в реестре осуществляется по следующим фильтрам: «Индивидуальный налоговый номер», «Номер НН/РК», «Дата составления НН/РК».

В реестре отображается информация о налоговых накладных/расчетах корректировки, регистрация которых приостановлена ​​ и по которым приняты решения соответствующими комиссиями, а также начаты процедуры административного и судебного обжалования.

Реестр функционирует в тестовом режиме в течение месяца.