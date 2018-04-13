Сегодня 14 апреля 2018 года, 00:11

Участники V Международного налогового форума проанализировали судебную практику в налоговых спорах

Завершающей сессией V Международного налогового форума традиционно стала сессия, посвященная судебной практике по налоговым спорам. Открывая работу сессии, ее модератор старший партнер АК «Соколовский и Партнеры» Татьяна Лисовец отметила, что уже почти полгода юридическое общество работает по новым процессуальным правилам, уже сформирована определенная практика, есть негативные и позитивные отзывы юристов, но новые правила не стали особо обременительными, поскольку по большому счету адвокаты ранее работали именно так, как сегодня предписывают процессуальные нормы.

Выступая с докладом на тему «Смещение акцентов в налоговых спорах — правообразующие позиции судов», судья Верховного Суда Игорь Олендер заверил слушателей, что судьи Кассационного административного суда прилагают максимум усилий для оперативного и качественного рассмотрения дел. В частности, за I квартал текущего года Налоговой палатой КАС принято 1238 судебных решений, что составляет почти 42% от общего количества решений, вынесенных этим судом.

Докладчик обратил внимание на первое образцовое дело, рассмотренное Налоговой палатой ВС 30 марта 2018 года, в котором сформулирован вывод относительно правомерности применения штрафных санкций и начисления пени за несвоевременную уплату ЕСВ к плательщику, пребывающему на учете контролирующих органов, размещенных в населенных пунктах зоны проведения АТО. В частности, суд указал, что плательщики такого взноса освобождаются от своих обязанностях на период с 14 апреля 2014 года до завершения АТО, военного или чрезвычайного положения.

Также г-н Олендер назвал критические моменты процессуального законодательства, в том числе касающиеся части 2 статьи 77 КАС Украины, а именно — в формах налоговых уведомлений-решений, чаще всего обжалуемых налогоплательщиками, не предусмотрено наличия мотивировочной части. По мнению судьи, в таком случае в налоговом уведомлении-решении просто не будет фиксироваться, на основании каких доказательств контролирующий орган принял решение. На данном этапе суд считает, что доказательства, на основаниях которых орган ГФС принимает решение, должны фиксироваться в акте проверки. «Но не только ВС необходимо устранять своей практикой пробелы в налоговом законодательстве, в первую очередь законодатель должен привести материальное законодательство в соответствие с новыми изменениями, в частности, относительно формы налогового уведомления-решения», — подчеркнул Игорь Олендер.

Наталия Блаживская, вице-президент Всеукраинской ассоциации административных судей, проанализировала актуальные решения Европейского суда по правам человека в налоговых спорах. Она обратила внимание на то, что вчера Франция подписала Протокол №16 к Конвенции по правам человека и основоположных свобод, который вступит в силу с 1 августа этого года. Таким образом, по словам докладчицы, Украина получит возможность обращения Верховным Судом в Европейский суд по правам человека для консультативных выводов. «И хотя они не будут иметь обязательного характера, для украинских судов они станут источником информации, которая в дальнейшем ляжет в основу судебных решений», — акцентировала внимание участников г-жа Блаживская.

О новых изменениях в судебной практике по налоговым вопросам и устоявшихся трендах рассказала и директор департамента правового сопровождения бизнеса ЮК ASA GROUP Юлия Федосюк. Она проанализировала постановления ВС от 27 февраля 2018 года, в которых изложен вывод, что сам факт наличия приговоров, вынесенных на основании договоров в уголовном производстве, не дает оснований для автоматического вывода о нереальности хозяйственных операций, вследствие чего возникает необходимость проверять доказанность каждого налогового правоотношения и осуществлять комплексное исследование всех составляющих хозяйственных операций с учетом обстоятельств, установленных в приговорах, вступивших в законную силу. Кроме того, по словам спикера, в постановлении от 29 марта 2018 года ВС дополнил свою позицию, указав, что с учетом преюдиционости как свойства судебного решения приговор суда имеет значение для административного суда лишь в части установленных фактических обстоятельств, а не для правовой оценки или судебных выводов.

Говоря о проведении фискальными органами проверок физических лиц за пределами сроков давности, советник ЮФ Sayenko Kharenko Виталий Оджиковский подчеркнул, что проверки, проведенные за рамками 1095 дней, являются незаконными. Докладчик отметил две основные причины проверок: е-декларирование согласно Закону Украины «О предотвращении коррупции» и несоответствие финансового состояния лиа по е-декларации данным ГФС относительно задекларированного ими дохода, начиная с 1998 года. Г-н Оджиковский обратил внимание, что у налогоплательщика могут не сохраниться те или иные документы более 1095-дневного установленного срока, таким образом, у него попросту может отсутствовать реальная возможность предоставить запрашиваемую документацию налоговым органом, который в свою очередь тоже не сможет провести проверку.

Андрей Чехонадский, руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп», убежден, что самым эффективным способом защиты от последствий налоговой проверки является недопуск контролирующего органа к такой проверке, поскольку политика контролирующего органа такова, что проверка должна быть эффективной. «Бизнесу, который считает деньги, необходимо оценивать, что дешевле: негативные последствия недопуска к проверке или допуск со всеми вытекающими решениями, штрафами и уголовными производствами», — подчеркнул г-н Чехонадский.

В свою очередь, консультант по налоговым и юридическим вопросам City One Development Наталия Янчук рассказала об особенностях формирования доказательственной базы в спорах с ГФС. Она рекомендовала заявлять ходатайства об истребовании доказательств на основании акта проверки, а также в случае допуска фискальных органов к проверке заявлять в суде ходатайство о правомерности включения налогоплательщика в план проверки.