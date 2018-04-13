Андрей Реун, руководитель практики налогового права ЮФ Evris, выступил на V Международном налоговом форуме с докладом, посвященным отдельным аспектам налогообложения ВЭД-операций. Он прокомментировал особенности перевода терминологии, содержащейся в конвенциях об избежании двойного налогообложения (порекомендовав при этом руководствоваться текстом на языке оригинала), а также привел примеры использования «скрытых» возможностей таких конвенций (статьи о недискриминации), позволяющих оптимизировать налоговую нагрузку и не платить некоторые виды налогов.
В продолжение выступления г-н Реун ознакомил с особенностями получения аутстаффинговых услуг от нерезидентов в контексте налогового планирования, а также рассказал о практике обжалования курсовых разниц в операциях с нерезидентами. Кроме того, докладчик проанализировал судебное решение, согласно которому выплата процентов не является контролированной операцией для целей ТЦО.
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