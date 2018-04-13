Сегодня 13 апреля 2018 года, 19:03

На основании конвенций об избежании двойного налогообложения можно обойти ряд ограничений Налогового кодекса — Андрей Реун (ЮФ Evris)

Андрей Реун, руководитель практики налогового права ЮФ Evris, выступил на V Международном налоговом форуме с докладом, посвященным отдельным аспектам налогообложения ВЭД-операций. Он прокомментировал особенности перевода терминологии, содержащейся в конвенциях об избежании двойного налогообложения (порекомендовав при этом руководствоваться текстом на языке оригинала), а также привел примеры использования «скрытых» возможностей таких конвенций (статьи о недискриминации), позволяющих оптимизировать налоговую нагрузку и не платить некоторые виды налогов.

В продолжение выступления г-н Реун ознакомил с особенностями получения аутстаффинговых услуг от нерезидентов в контексте налогового планирования, а также рассказал о практике обжалования курсовых разниц в операциях с нерезидентами. Кроме того, докладчик проанализировал судебное решение, согласно которому выплата процентов не является контролированной операцией для целей ТЦО.