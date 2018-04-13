Сегодня 13 апреля 2018 года, 19:03

У крупного бизнеса нет претензий к работе системы блокировки регистрации накладных по НДС — форум

Участники панельной дискуссии V Международного налогового форума обсудили текущие реалии администрирования НДС и возможные вызовы для компаний в будущем.

Модератором сессии выступил управляющий партнер АО «Вдовичен и Партнеры» Олег Вдовичен. В числе участников дискуссии: судья Окружного административного суда г.Киева Константин Пащенко, инспектор Совета бизнес-омбудсмена Кирилл Сластунов, партнер АО «Шкребец и Партнеры» Юрий Артюх, руководитель отдела налогового права юридического департамента Fozzy Group Андрей Гаврилюк.

Вопросы, предложенные к обсуждению, касались изменений в порядке администрирования НДС, мониторинга рисков, блокирования регистрации накладных и последствий для бизнеса, практики обжалования, судебной практики по спорам с ГФС о приостановлении регистрации налоговых накладных и обжаловании доначислений НДС, а также вариантов усовершенствования администрирования НДС.

По словам Кирилла Сластунова, относительно работы системы блокировки регистрации накладных есть две позиции. «Крупный бизнес хорошо относится к этой системе, а мелкий бизнес просто пришел в ужас. Работа системы в середине прошлого года просто накрыла цунами ГФС, что в итоге привело к приостановлению этой системы», — сказал г-н Сластунов.

Судья Окружного административного суда г.Киева Константин Пащенко обратил внимание на критерии, которыми руководствуются суды при оценке правомерности блокировки накладных по НДС. По его словам, первое, на что обращает внимание суд, — это квитанция о приостановлении регистрации. Проблема заключается в том, что квитанции выдавались в автоматическом режиме, система показывала лишь пункт для отказа, не конкретизируя предусмотренные в этом пункте основания. Вторым критерием является пакет документов, предоставленный налогоплательщиком. А третий критерий — это оценка решения комиссии о блокировке регистрации накладных. «Очень часто в таких решениях тоже отсутствует детализация, какие именно подпункты порядка были нарушены налогоплательщиками, и в итоге в судебном процессе представители ГФС не могут объяснить, что же на самом деле нарушил налогоплательщик», — подчеркнул г-н Пащенко. В таких случаях суды придерживаются позиции, что фискальный орган должен четко указать пункт и подпункт, на который ссылается при принятии решения, и привести соответствующее обоснование. Вместе с тем докладчик отметил, что сегодня нет ни одного решения Верховного Суда по этому вопросу.

«Даже если есть судебное решение, подтверждающее реальность операций, по результатам проверки налоговые органы укажут, что они не реальные», — отметил Юрий Артюх, рассказывая о своем опыте по обжалованию результатов налоговых проверок. Спикер призвал коллег ломать стереотипы, установленные ранее судами в вопросе доказывания (в частности, относительно предоставления доказательств), когда истцы (налогоплательщики) должны были предоставлять все документы, которые по сути, согласно КАС Украины, должен предъявлять налоговый орган. А у ГФС с этим будут огромные проблемы, уверен Юрий Артюх, поскольку практически вся налоговая информация в базах ГФС — это информация, полученная из разных источников (из налоговой милиции, в результате проведения внеплановой проверки и т.д.)

По мнению докладчика, необходимо пытаться переложить бремя доказывания на фискальные органы, которые должны предоставлять документы, на которые ссылаются при принятии решений.

Но с такой позицией не совсем согласен Андрей Гаврилюк, хотя и он является сторонником подачи минимума документов в суд: иногда стоит перестраховаться, поскольку, вполне вероятно, в будущем, на стадии кассационного обжалования, суд изменит конструкцию, и налогоплательщик уже не сможет на этой стадии предоставить имеющиеся у него документы в подтверждение правомерности тех или иных действий.