Сегодня 13 апреля 2018 года, 17:21

Тенденции в сфере ТЦО и международного налогового планирования обсудили на V Международном налоговом форуме

По словам спикеров, законодательство в сфере ТЦО динамично, тогда как тренды судебной практики почти неизменны

Актуальные тенденции трансфертного ценообразования, внедрения плана BEPS и глобального налогообложения в целом обсуждали участники сессии, модерируемой Ларисой Врублевской, партнером EUCON Международный правовой центр. В дискуссии приняли участие Татьяна Острикова, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, Сусанна Михоник, начальник управления аудита отдельных объектов и категорий плательщиков налогов ГУ ГФС в г. Киеве, Оксана Олехова, директор департамента налогового и юридического консультирования KPMG в Украине, Вадим Медведев, советник налоговой практики ЮФ AVELLUM, Антон Гаврик, юрист налоговой практики ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры».

Лариса Врублевская сделала обзор изменений, произошедших за год в сфере трансфертного ценообразования. Она, в частности, обратила внимание на расширение перечня контролируемых операций, изменение ценовых критериев, расширение критериев признания лиц связанными. «Изюминкой» она назвала норму, согласно которой объемы хозопераций для целей ТЦО определяются по ценам, которые соответствуют принципу «вытянутой руки». К тому же г-жа Врублевская также прокомментировала применение правил ТЦО к неконтролируемым операциям.

Сусанна Михоник рассказала о проверках в сфере трансфертного ценообразования. По ее словам, по итогам 2016 года в Киеве были проведены 44 проверки. Докладчик подчеркнула, что проверке подлежит абсолютно вся отчетность компании, анализируются материалы других проверок, при необходимости направляются запросы в зарубежные органы — такая проверка продолжается как минимум год. Г-жа Михоник также обратила внимание на необходимость надлежащего оформления документаций. «Качественный ответ на наше письмо — залог успеха. При надлежащем обосновании, возможно, проверка и не будет проводиться», — подчеркнула Сусанна Михоник.

Актуальную судебную практику по вопросам ТЦО презентовал Вадим Медведев. По его наблюдениям, большинство споров касаются формальных вопросов и комплаенса, и только четыре ведутся по сути ТЦО, экономике ценообразования — это всего 2% от общего количества. Г-н Медеведев также рассказал о вопросах, которые могут рассматриваться в «спорах по сути», и привел примеры из недавней практики украинских судов.

О перспективах законодательных изменений, связанных в том числе с ТЦО и BEPS, говорила Татьяна Острикова. Она обратила внимание на положения законопроекта о валюте, а также рассказала о предложениях, направленных на дальнейшую имплементацию положений плана BEPS.

В продолжение дискуссии, переходя к практическим аспектам структурирования бизнеса, Оксана Олехова презентовала обзор тенденций использования иностранных холдинговых структур. Докладчик прокомментировала, что следует учитывать при выборе юрисдикции для размещения холдинга, отдельно сравнив условия на Мальте и Кипре. Спикер рекомендовала обращать внимание на изменения в налогообложении, которые принимаются за рубежом, в частности в ЕС и США.

Завершило сессию выступление Антона Гаврика. Тема его выступления — «Насколько Украина продвинулась во внедрении плана BEPS». Он проанализировал, что было сделано Украиной в рамках внедрения минимального стандарта BEPS и какие сложности могут возникнуть с дальнейшей имплементацией.