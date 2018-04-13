Сегодня 13 апреля 2018 года, 15:38

Докладчики V Международного налогового форума назвали актуальные тренды в налоговом консалтинге

V Международный налоговый форум продолжает работу. Об актуальных тенденциях в сфере налогового консалтинга рассказали участники профильной сессии, модерируемой Ильей Свердловым, партнером, руководителем налоговой практики МЮФ DLA Piper Украина.

Управляющий партнер ЮФ GOLAW Валентин Гвоздий сосредоточился на вопросах использования налоговых консультаций. Отметив, что бизнес больше интересуют индивидуальные консультации, которые можно использовать в дальнейшей коммуникации с налоговым органом, докладчик рассказал о порядке их получения и использования. «Успех получения индивидуальной налоговой консультации закладывается на этапе составления запроса», — подчеркнул г-н Гвоздий. Он рекомендовал ознакомиться с существующими консультациями, судебной практикой, избегать механического цитирования норм законодательства — при формальном запросе высока вероятность получения формального ответа-отписки. Анализируя практику обжалования индивидуальных налоговых консультаций, г-н Гвоздий процитировал одно из недавних постановлений ВС: «Налогоплательщик может обжаловать в суде как правовой акт индивидуального действия налоговую консультацию контролирующего органа, изложенную в письменной или электронной форме, которая, по мнению такого налогоплательщика, противоречит нормам или содержанию соответствующего налога или сбора».

Наталья Радченко, партнер практики налогообложения и бизнес-эффективности АО Juscutum, рассказала о тенденциях в персональном налоговом планировании. По ее словам, подобная услуга приобретает все большую популярность и интересует в том числе представителей среднего класса. Г-жа Радченко прокомментировала существующие возможности налоговых вычетов в Украине (самое популярное направление — расходы на образование), реалии их применения и пути усовершенствования. Докладчик также озвучила варианты налоговой амнистии для Украины.

С налоговыми аспектами финансовой реструктуризации участников форума ознакомил Дмитрий Донец, партнер, руководитель практики решения споров АО PwC Legal Украина. Он, в частности, рассказал о подходах налоговых органов и налоговых рисках различных вариантов реструктуризации: конвертации долга в капитал, конвертации займа в беспроцентный, конвертации займа в невозвратную финансовую помощь.

Андрей Реун, руководитель практики налогового права ЮФ Evris, выступил с докладом, посвященном налогообложению ВЭД-операций. Он привел примеры использования «скрытых» возможностей конвенций о недискриминации, позволяющих оптимизировать налоговую нагрузку и не платить некоторые виды налогов. Г-н Реун проанализировал особенности получения аутстаффинговых услуг от нерезидентов в контексте налогового планирования, а также представил практику обжалования «искусственных» курсовых разниц в операциях с нерезидентами.

Опытом структурирования операций с подакцизными товарами — нефтепродуктами — поделился Михаил Третьяков, начальник управления правового обеспечения ООО «СОКАР Энерджи Украина». Он сосредоточился на особенностях контрактации нефтепродуктов, особенностях режима налогообложения, коммерческих особенностях поставки, вопросах ВЭД и таможенного регулирования, а также на возможных последствиях и налоговых рисках, которые при этом возникают.

В завершение сессии выступила Наталия Буроменская, начальник отдела договорно-правовой работы Дирекции по корпоративному управлению и контролю «Vodafone Украина». Она проанализировала практические аспекты сотрудничества с внешними аудиторами и налоговыми консультантами, обратив внимание на вопросы оформления отношений с консультантом, ответственность внешнего консультанта и перспективы соответствующих судебных дел, а также прокомментировала возможности использования заключений консультантов в судах.