Сегодня 13 апреля 2018 года, 15:38

Екатерина Олейник стала партнером АО Arzinger

Екатерина Олейник

Екатерина Олейник – советник и руководитель практики интеллектуальной собственности Arzinger принята в состав партнеров компании и будет в дальнейшем отвечать за сферы ИС, ТМТ и защиты персональных данных.

Известный эксперт в современных технологиях и интеллектуальной собственности, Екатерина Олейник помогает отечественным и международным компаниям реализовывать инновационные проекты в Украине, а также предоставляет комплексную правовую поддержку в вопросах охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности. Достижения г-жи Олейник отмечены как высоким доверием клиентов, так и международными изданиями: так, в рамках рейтинга Legal 500 она названа выдающимся профессионалом в сфере интеллектуальной собственности. Экспертный уровень также подтверждается работой Екатерины в качестве арбитра по рассмотрению доменных споров по процедурам UDRP и URS, National Arbitration Forum (Миннеаполис, штат Миннесота, США).

Екатерина Олейник имеет более чем 10-летний опыт работы в сфере интеллектуальной собственности, повышает свою квалификацию в международных организациях. Защищает интересы национальных и международных компаний во всех секторах экономики, внедряя международные стандарты консалтинга и судебной защиты в сфере интеллектуальной собственности. Екатерина избрана сопредседателем Комитета по интеллектуальной собственности в Американской Торговой палате в Украине, является членом INTA (Международной ассоциации торговых марок) и входит в комитет защиты данных INTA, член Ассоциации юристов Украины (занимала должность председателя комитета интеллектуальной собственности АЮУ в 2015-2017 годах). Г-жа Олейник — член Intellectual Property Constituency ICANN, член IT-комитета Союза украинских предпринимателей, член PTMG (Группа фармацевтических товарных знаков).