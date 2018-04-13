Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 13 апреля 2018 года, 15:38

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Екатерина Олейник стала партнером АО Arzinger

13 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика
Екатерина Олейник Екатерина Олейник

Екатерина Олейник – советник и руководитель практики интеллектуальной собственности Arzinger принята в состав партнеров компании и будет в дальнейшем отвечать за сферы ИС, ТМТ и защиты персональных данных.

Известный эксперт в современных технологиях и интеллектуальной собственности, Екатерина Олейник помогает отечественным и международным компаниям реализовывать инновационные проекты в Украине, а также предоставляет комплексную правовую поддержку в вопросах охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности. Достижения г-жи Олейник отмечены как высоким доверием клиентов, так и международными изданиями: так, в рамках рейтинга Legal 500 она названа выдающимся профессионалом в сфере интеллектуальной собственности. Экспертный уровень также подтверждается работой Екатерины в качестве арбитра по рассмотрению доменных споров по процедурам UDRP и URS, National Arbitration Forum (Миннеаполис, штат Миннесота, США).

Екатерина Олейник имеет более чем 10-летний опыт работы в сфере интеллектуальной собственности, повышает свою квалификацию в международных организациях. Защищает интересы национальных и международных компаний во всех секторах экономики, внедряя международные стандарты консалтинга и судебной защиты в сфере интеллектуальной собственности. Екатерина избрана сопредседателем Комитета по интеллектуальной собственности в Американской Торговой палате в Украине, является членом INTA (Международной ассоциации торговых марок) и входит в комитет защиты данных INTA, член Ассоциации юристов Украины (занимала должность председателя комитета интеллектуальной собственности АЮУ в 2015-2017 годах). Г-жа Олейник — член Intellectual Property Constituency ICANN, член IT-комитета Союза украинских предпринимателей, член PTMG (Группа фармацевтических товарных знаков).

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 15 (1059) от 10/04/18 Свежий номер

Налоговое право

№ 15 (1059)
Отрасли практики

Прекрасное далеко

Судебная практика

Смять арест

Тема номера:

Все свободны

Частная практика

Квалифпереоценивание

Архив голосованийVox Populi

Возврат к практике «писем счастья» за нарушение ПДД:

правильное решение, соответствующее европейской практике;

требует дополнительно утверждения регламентов фото-, видеофиксации правонарушений;

будет успешным, если судебная практика не пойдет по формальному пути;

обречен на провал

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

«Человек года – 2017»: час открытий и откровений

Міжнародна конференція з комплаєнсу відбудеться у Львові

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом