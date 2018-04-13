К конкурсу по отбору членов НКРЭКП не допустили действующего руководителя Д.Вовка

Конкурсная комиссия не допустила действующего председателя Нацкомиссии регулирования сфер энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка к конкурсу на избрание новых членов НКРЭКП.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил эксперт по энергетике и бывший член НКРЭКП Андрей Герус. По его словам, Дмитрия Вовка не допустили к конкурсу на основании нормы закона об обязательном наличии у кандидата опыта работы в течение пяти лет в сфере энергетики.
Он может в течение двух дней обжаловать решение.
Срок полномочий председателя Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка, согласно плану ротации членов регулятора, заканчивается в мае 2018 года.
Как известно, г-н Вовк был назначен на должность и.о. председателя НКРЭКП в конце декабря 2014 года. С июня 2015 года вступил в полномочия главы регулятора.
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