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МОН работает над обеспечением всех вузов доступом к научной базе Web of Science

13 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Девять украинских ученых, 14 вузов и научных учреждений, а также один журнал награждены премией «Web of Science Award 2018». Ее в Украине уже второй раз вручает вместе с МОН, НАН и Минздравом международная издательская компания Clarivate Analytics, которой принадлежит платформа Web of Science.

Ученых наградили за наибольшее количество научных работ, опубликованных в 2008—2017 годах, сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

«Обнародование научных результатов в признанных в мире научных базах — важный показатель качества научного исследования и фактор, стимулирующий развитие науки. В прошлом году мы нашли средства на то, чтобы обеспечить централизованную подписку к Web of Science и Scopus более чем для 100 украинских вузов и научных учреждений МОН. И мы получили впечатляющие доказательства, насколько это нужно. Если в первый месяц через эти подключения было сделано 22,5 тыс. запросов, то через три месяца — свыше 100 тыс. Это свидетельствует о том, что украинское соообщество действительно интегрируется, что эти информационные продукты нужны. Поэтому сейчас нашей целью является получение национальной лицензии, чтобы доступ к базам имели все ведущие вузы и научные учреждения Украины, несмотря на их ведомственное подчинение. Конечно, на это нужны средства, и мы сейчас работаем над этим», — отметил замминистра образования и науки Максим Стриха.

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