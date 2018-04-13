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ГФС подозревает КП «Киевпастранс» в выведении дотационных средств

13 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Государственная фискальная служба Украины проверит столичное КП «Киевпастранс» на предмет вывода дотационных средств через фиктивные компании. Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

«Во время налогового сопровождения одного из коммунальных предприятий в сфере пассажирских перевозок наземным транспортом установлено резкое увеличение объемов приобретения в декабре 2017 года по сравнению с январем 2017 года на 2512% и ноябрем 2017 года на 85%», — говорится в сообщении.

При этом для обеспечения непрерывной деятельности и избежания транспортного коллапса предприятие на 2017 год получило дотацию из бюджета Киева в размере более 1 млрд грн.

«Закрывая бюджетный год, чтобы избежать возвращения дотационных средств, предприятие увеличило объемы приобретения, привлекая недобросовестных контрагентов, а именно — получило услуги по разработке проектной документации по реконструкции, строительству и ремонту асфальтобетонного покрытия на сумму 78 млн грн», — указывают в ГФС.

При этом в ходе исследования не установлен реальный поставщик услуг, однако прослеживается привлечение субподрядчиков (которые не имеют работников и основных средств и покупают продукты питания, товары повседневного спроса, обувь, игрушки), якобы оказывающих вышеуказанные услуги.

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