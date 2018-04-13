Сегодня 13 апреля 2018 года, 17:21

Номинационный комитет озвучил требования к рекрутерам, занимающимся отбором членов набсоветов госкомпаний

12 апреля с.г. состоялось первое заседание обновленного Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий (Номинационный комитет). Об этом сообщает сайт Министерства экономического развития и торговли Украины.

В ходе первого заседания были избраны председатель Комитета, его заместитель и секретарь. Председателем Номинационного комитета стал директор представительства ЕБРР Шевка Аджунер, а заместителем председателя — замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

Члены Номинационного комитета обсудили требования к независимым членам наблюдательных советов ПАО «Укрзализныця» и НЭК «Укрэнерго». Окончательные требования будут приняты на заседании в понедельник, 16 апреля. После заседания также будут объявлены конкурсы на занятие должностей независимых членов наблюдательных советов ПАО «Укрзализныця» и НЭК «Укрэнерго».

Комментируя решение Номинационного комитета, первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова объяснила: «Мы очень жестко прописали требования относительно отсутствия конфликта интересов у потенциальных независимых членов наблюдательных советов стратегических компаний. Наша цель — привлечь специалистов мирового класса, не связанных с заинтересованными лицами, которые хотят сохранить незаконное влияние на наши госпредприятия».

Комитет по назначению также принял требования относительно компаний-рекрутеров, которые будут проводить первые собеседования с потенциальными руководителями и независимыми членами наблюдательных советов. Так, в частности, это должна быть компания, которая имеет опыт работы на украинском рынке и входит в Ассоциацию консультантов по подбору руководящего персонала (Association of Executive Search and Leadership Consultants – AESC). Компания-рекрутер обязана привлечь к пакету документов рекомендации, подтверждающие успешный поиск топ-менеджеров именно в Украине.

Закупка услуг компании-рекрутера происходит на открытом тендере посредством системы публичных закупок Prozorro. Услуги специалиста по подбору персонала могут оплачиваться за счет госпредприятия, или госбюджета, или международной технической помощи.