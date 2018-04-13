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В Киевсовете согласовали проект решения, которое поможет уберечь чистоту берегов Днепра

13 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования депутаты согласовали проект решения об установлении водоохранной и прибрежной защитной полосы Труханова острова в Днепровском районе. Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Проект решения предусматривает разработку исполнительным органом соответствующих проектов землеустройства. Таким образом, на берегах Днепра могут появиться четкие границы водоохранной зоны.

«Это важный проект решения, который убережет Труханов остров от загрязнения, засорения, а главное — обезопасит территорию от незаконных застроек. Если его поддержат депутаты в сессионном зале, то исполнительный орган Киевсовета должен разработать проект землеустройства по установлению границ прибрежной защитной полосы Труханова острова. Далее следует обеспечить установление этих границ на местности. Конечно, мы заранее проинформируем население, все заинтересованные предприятия, учреждения, организации об установлении водоохранного режима на этой территории», — отметил соавтор данного решения, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства Александр Мищенко.

Соответствующий проект решения должны вынести на рассмотрение депутатов на одном из заседаний КГС.

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