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Сообщено о подозрении одному из бывших руководителей Апелляционного суда Киева

13 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины продолжает принимать меры по установлению и привлечению к уголовной ответственности судей и правоохранителей, причастных к противоправным действиям в отношении участников мирных акций протеста в январе — феврале 2014 года.

Об этом сообщает сайт ГПУ.

Так, 11 апреля 2018 года сообщено о подозрении по части 2 статьи 375 УК Украины одному из бывших заместителей председателя Апелляционного суда Киева и двум судьям этого суда в принятии 6 февраля 2014 года в составе коллегии судей заведомо неправосудного определения об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты арестованного и оставлении в силе незаконного определения судьи местного суда о применении к заведомо невиновному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей, которого правоохранители незаконно задержали 24 января 2014 года на бульваре Л.Украинки в г.Киеве с несколькими шинами в автомобиле и безосновательно привлекли к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках.

Кроме того, бывшему заместителю руководителя этого суда инкриминируется также и незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда, ответственность за которое предусмотрена статьей 376-1 УК Украины.

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