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ГФС: массовых обращений о неправомерной блокировке налоговых накладных уже нет

13 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня удалось построить эффективную систему блокировки налоговых накладных, которая приостанавливает регистрацию документов только рисковых налогоплательщиков. Об этом сообщил и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан во время аппаратного совещания, передает сайт ведомства.

За три недели работы нового механизма СМКОР было обработано более 11 млн налоговых накладных, из которых системой приостановлена регистрация 18 тыс. документов. Это составляет лишь 0,16% от общего количества налоговых накладных.

По словам главы ГФС, сегодня уже нет массового обращения плательщиков о неправомерной блокировке налоговых накладных.

«Нам удалось построить адекватную систему, которая не приостанавливает регистрацию налоговых накладных реального сектора и позволяет блокировать регистрацию сомнительного налогового кредита. Почти все налоговые накладные системой блокируются по рисковым плательщикам», — отметил Мирослав Продан.

По его данным, на 11 апреля 2018 года комиссиями ГФС приняты к рассмотрению более 7,6 тыс. таблиц налогоплательщиков о подтверждении реальности проведенных операций по налоговым накладным, регистрация которых приостановлена. По результатам рассмотрения приняты автоматически 2,5 тыс. документов.

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