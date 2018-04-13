Сегодня 13 апреля 2018 года, 15:38

Стрельба из гранатомета в Печерском районе Киева расследуется как хулиганство

Обстрел из гранатомета в Печерском районе столицы полиция квалифицировала по статье «Хулиганство», сообщает сайт МВД.

Говорится, что все первоочередные следственные действия в данный момент проведены. Записи с камер видеонаблюдения будут приобщены к материалам уголовного производства в установленном законодательстве порядке.

Полиция начала уголовное производство по части 4 статьи 296 УК Украины («Хулиганство»). В результате расследования и задержания людей, совершивших это правонарушение, возможна другая правовая квалификация этого события, если будут установлены другие мотивы.

Инцидент произошел около 2.00 на улице Суворова, пострадавших нет.

Правоохранители получили сообщение о том, что люди слышали звук, похожий на взрыв. На вызов направили наряды патрульных, следственно-оперативную группу и взрывотехников.

При осмотре было выявлено, что повреждено здание, в котором размещен ресторан и отдел продаж одного из застройщиков. Неподалеку от места происшествия, через дорогу, обнаружили отстрелянный тубус от гранатомета с уничтоженными номерами.