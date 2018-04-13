Сегодня 13 апреля 2018 года, 15:38

Юристы Telegram отреагировали на блокировку мессенджера

Представитель международной правозащитной группы «Агора» рассказал изданию Pravo.ru о позиции юристов, защищающих интересы мессенджера Telegram. Сегодня суд принял решение о блокировании данного мессенджера, сообщают СМИ.

«Мы расцениваем поведение московского суда как неуважительное отношение к участникам судебного процесса, что прямо противоречит стандартам судейской этики», — заявили в «Агоре».

Требования о блокировке юристы считают незаконными и необоснованными. «Позиция Telegram неизменна — требования ФСБ предоставить доступ к личной переписке пользователей мессенджера не соответствуют Конституции и не основаны на законе».

Юрист Павел Чиков, один из представителей мессенджера, отреагировал на блокировку в своем Telergam-канале. Он обратил внимание на то, что Таганский районный суд Москвы в присутствии Роскомнадзора и ФСБ принял ряд важных решений. Суд, по словам Чикова, подтолкнул сотни тысяч россиян к изучению прокси и VPN (технологии, позволяющие обойти блокировку).

Судья 13 апреля «увеличил число хейтеров нынешней власти на несколько миллионов человек», пишет Чиков.

«Суд продемонстрировал, что судебная система истово обслуживает интересы власти и отнес Россию к странам, где торжествует человеконенавистничество, рубят головы и воюют с прогрессом и свободой», — заявил представитель Telegram.

Юрист рассказал, что сторона защиты не пойдет ни на какие договоренности и уступки, она будет обжаловать решение суда.

13 апреля с.г. Таганский райсуд Москвы принял решение ограничить доступ к мессенджеру Telegram из-за того, что компания отказалась предоставлять ФСБ ключи от шифрования, которые позволили бы получить доступ к перепискам пользователей.

Для того чтобы заблокировать мессенджер, Роскомнадзор отправит письма в интернет-магазины приложений с требованием удалить Telegram, а затем адрес мессенджера заблокируют через провайдеров.