Либерализировано авиасообщение Украины с Молдовой

Украина и Молдова либерализовали авиационное и автомобильное сообщение, а также договорились синхронизировать работу энергосистем двух стран с европейской энергосистемой ENTSO-E. Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи премьер-министров Украины и Молдовы Владимира Гройсмана и Павла Филиппа, сообщается на сайте КМУ.
Стороны отметили, что энергетическая и экономическая составляющая сотрудничества имеет существенный потенциал роста. Так, объем взаимной торговли уже сейчас превышает 800 млн долларов США, а может достичь 1 млрд долларов США ежегодно.
«Многие вопросы требуют нашего общего решения, и наши двусторонние контакты способствуют взаимному прогрессу. Мы продвигаемся в решении проблем и уверенно смотрим в будущее», — сказал Владимир Гройсман.
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