Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 13 апреля 2018 года, 13:55

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В докладе ООН по правам человека уделяется значительное внимание вопросу давления на судей

13 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Представлен новый доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который охватывает период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года. Об этом говорится на портале «Судебная власть Украины».

Доклад основывается на данных, которые Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине получила в результате проведения 276 детальных интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека, а также посещения населенных пунктов, расположенных как на территории, подконтрольной правительству, так и на территории, контролируемой незаконными вооруженными группировками.

В докладе, подготовленном по результатам работы мониторинговой миссии ООН, говорится, в частности, о недостаточном уровне привлечения к уголовной ответственности виновных за нарушение прав человека и подчеркивается актуальность обеспечения правосудия для жертв таких нарушений.

«Особое внимание в докладе посвящено случаям запугивания и давления на судебную власть», — отмечается в сообщении.

Ознакомиться с текстом доклада можно по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 15 (1059) от 10/04/18 Свежий номер

Налоговое право

№ 15 (1059)
Отрасли практики

Прекрасное далеко

Судебная практика

Смять арест

Тема номера:

Все свободны

Частная практика

Квалифпереоценивание

Архив голосованийVox Populi

Возврат к практике «писем счастья» за нарушение ПДД:

правильное решение, соответствующее европейской практике;

требует дополнительно утверждения регламентов фото-, видеофиксации правонарушений;

будет успешным, если судебная практика не пойдет по формальному пути;

обречен на провал

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

«Человек года – 2017»: час открытий и откровений

Міжнародна конференція з комплаєнсу відбудеться у Львові

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом