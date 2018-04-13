Сегодня 13 апреля 2018 года, 13:55

В докладе ООН по правам человека уделяется значительное внимание вопросу давления на судей

Представлен новый доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который охватывает период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года. Об этом говорится на портале «Судебная власть Украины».

Доклад основывается на данных, которые Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине получила в результате проведения 276 детальных интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека, а также посещения населенных пунктов, расположенных как на территории, подконтрольной правительству, так и на территории, контролируемой незаконными вооруженными группировками.

В докладе, подготовленном по результатам работы мониторинговой миссии ООН, говорится, в частности, о недостаточном уровне привлечения к уголовной ответственности виновных за нарушение прав человека и подчеркивается актуальность обеспечения правосудия для жертв таких нарушений.

«Особое внимание в докладе посвящено случаям запугивания и давления на судебную власть», — отмечается в сообщении.

Ознакомиться с текстом доклада можно по ссылке.