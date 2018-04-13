Сегодня 13 апреля 2018 года, 13:55

Обжалование приказа о назначении налоговой проверки исключает возможность утверждения судом ареста имущества налогоплательщика

Согласно сформированной судебной практике, фактический допуск сотрудников налоговой службы к проведению проверки не позволяет налогоплательщику в будущем апеллировать к суду, ссылаясь на незаконность ее назначения. В частности, в соответствии с правовой позицией Верховного Суда Украины, изложенной еще в 2010 году, именно на этапе допуска к проверке налогоплательщик может поставить вопрос о необоснованности ее назначения и проведения, реализовав свое право на защиту от безосновательного осуществления налогового контроля в отношении себя. В то же время допуск к проверке нивелирует правовые последствия процедурных нарушений, допущенных контролирующим органом при назначении налоговой проверки.

Несмотря на давно сформированную практику, многие компании, мягко говоря, побаиваются не допускать представителей контролирующих органов к проверке даже в том случае, если видны явные нарушения процедуры ее назначения. Основные опасения связаны с тем, что ввиду недопуска к проверке может быть наложен арест на имущество предприятия, в том числе и на финансовые счета, что приведет к полной парализации деятельности компании. Но и к такому «сценарию действий» налоговых органов, а именно — защите от него, украинские компании уже готовы. Об этом свидетельствует правовой вывод Верховного Суда (ВС), содержащийся в постановлении от 22 марта 2018 года по делу №808/2623/17, в котором фискальному органу было отказано в подтверждении административного ареста имущества налогоплательщика, не допустившего его сотрудников к налоговой проверке.

В этом деле ВС согласился с выводами апелляционного суда о том, что факт подачи налогоплательщиком иска о признании противоправными действий относительно назначения проверки и отмене приказа о ее назначении свидетельствует о несогласии налогоплательщика с действиями контролирующего органа и наличии между ними спора о праве.

Наличие спора о праве суд может выявить как до, так и после открытия производства в деле по представлению контролирующего органа о подтверждении обоснованности административного ареста имущества налогоплательщика. В частности, в случае выявления наличия спора о праве после открытия производства в деле по соответствующему представлению суд его закрывает на основании пункта 1 части 1 статьи 157 КАС Украины (в редакции, действовавшей на момент принятия обжалуемых решений), который корреспондируется с пунктом 1 части 1 статьи 238 этого же Кодекса в редакции, действующей с 15 декабря 2017 года, поскольку такие требования не могут быть рассмотрены в порядке отдельного вида административного производства, которым является производство по представлению контролирующего органа.

Более детально с аргументацией Верховного Суда можно ознакомиться в статье «Смять арест» в газете «Юридическая практика» №15/1059 от 10 апреля 2018 года.