Сегодня 13 апреля 2018 года, 13:56

НАБУ снова проводит досудебное расследование по факту приобретения квартиры С.Лещенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения народного депутата Сергея Лещенко и приобретения им квартиры за 7,5 млн гривен.

Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда Киева от 6 апреля 2018 года.

Отмечается, что уголовное производство открыто 22 февраля 2018 года «по факту получения народным депутатом в собственность активов в указанном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами» (статья 368-2 УК).

В материалах суда говорится, что С.Лещенко 6 сентября 2016 года получил 7,5 млн гривен доходов, за которые он 31 августа 2016 года совершил покупку квартиры.

Отмечается, что, как указано в декларации Лещенко 2015 года, его общий доход составил 298 тыс. гривен. Также нардеп имел 50,7 тыс. евро и 102 тыс. долларов США сбережений.

В декларации нардепа за 2016 год указаны доходы в 6,5 млн грн, из которых 3,77 млн гривен и 2 млн гривен являются займами. Также Лещенко указал доходы в общем размере 1,658 млн грн его девушки Анастасии Топольской.

В рамках расследования детектив просил суд предоставить временный доступ к вещам и документам с возможностью ознакомиться с ними и сделать их копии, которые имеются в распоряжении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Напомним, что в марте 2017 года Печерский районный суд ш.Киева окончательно закрыл производство в отношении Сергея Лещенко.