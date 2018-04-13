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V Международный налоговый форум: введение налога на выведенный капитал позволит снизить налоговое бремя на налогоплательщиков

Эксперты обсуждают отличия налога на выведенный капитал от налога на прибыль и его преимущества для бизнеса

«За» и «против» налога на выведенный капитал взвесили участники второй панельной дискуссии V Международного налогового форума. Модератором сессии выступил управляющий партнер АФ «Династия» Денис Миргородский. В числе участников дискуссии: советник министра финансов Украины, представитель Офиса поддержки реформ Евгений Козлов, советник, руководитель направления налогового консалтинга и бухгалтерского учета AO ADER HABER Марина Томаш, руководитель практики налогового права ЮФ «Ильяшев и Партнеры» Галина Мельник, старший юрист ЮФ ILF Елена Калинина, вице-президент Союза украинских предпринимателей Александр Почкун, старший юридический советник TNT Express (FedEx Corp.) Максим Бугай.

Вопросы к обсуждению: отличие налога на выведенный капитал от налога на прибыль, преимущества для бизнеса, последствия для государства, операции, приравненные к операциям по выводу капитала, риски введения налога на выведенный капитал, эстонская модель налогообложения бизнеса.

АФ «Династия» является инвестором для нескольких производственных объектов. Денис Миргородский признался: развивая производство, мы поняли, что любой, кто ведет операционную деятельность, оказывается в сложном положении, а внутренние рынка достаточно слабые. Он подчеркнул, если бы в свое время законодательство о налоге на выведенный капитал было бы принято, они смогли бы приобрести на 20% больше оборудования, а производительность компании могла бы быть увеличена на 40-50%. «Но у каждого блага есть побочный эффект и об этом мы сегодня поговорим», - отметил г-н Миргородский, передавая слово Евгению Козлову.

«Любая модель налогообложения юридических лиц имеет свои преимущества и недостатки. Модель налога на выведенный капитал – не исключение», - считает г-н Козлов. Он сосредоточился на положительных моментах: упрощение налогового администрирования («Введя налог на выведенный капитал, такое упрощение произойдет», - убежден г-н Козлов), эффект детенизации экономики, снижение налогового бремени на налогоплательщиков, снижение оснований для налоговых споров с контролирующими органами. Снижение бюджетных потерь, по словам спикера, – это основной риск, сопутствующий принятие соответствующего законопроекта. По подсчетам Минфина бюджет может терять от 25 до 30 млрд грн в год. «Собственно, это основное препятствие для принятия законопроекта», - отметил Евгений Козлов и добавил, что сейчас работа Министерства направлена на поиски возможных компенсаторов возможных потерь.

Основными отличиями налога на прибыль и налога выведенный капитал поделилась Галина Мельник. Основное отличие – изменение подхода к видению объекта (базы) налогообложения. Помимо этого - сужение сферы потенциального конфликта между налогоплательщиком и контролирующим органом в связи с сужением количества операций, которые могут попасть в поле зрения контролирующих органов.

Марина Томаш согласилась с г-ном Козловым в том, что суть проекта именно в детенизации экономики. Более детально она сосредоточилась на операциях, которые приравнены к операциям по выводу капитала; выплата процентов нерезиденту связанному лицу или нерезиденту, который зарегистрирован в низконалоговой юрисдикции (5% и 20%),передача товаров без оплаты неплательщику налога на выведенный капитал; перевод средств с украинских счетов на счета плательщиков налога на выведенный каптал, открытые за границей в связи с приобретением имущества у нерезидентов; инвестирование за приделы Украины в том числе приобретение недвижимости, нематериальных активов и корпоративных прав и др.

Елена Калинина обратила внимание, что на сегодняшний день существует практика фискальных органов обратится в суд с иском о признании лиц связанными. Пока такая практика ведется для целей трансфертного образования, но нет гарантий, что она не может быть распространена и на налог на выведенный капитал. Другая проблема (актуальна в основном для агросферы) – совместная деятельность, в рамках которой передается оборудование, техника для обработки земли и пр. Г-жа Калинина акцентировала, что налог на выведенный капитал ставит под сомнение модель совместной деятельности и это нужно учитывать, разрабатывая соответствующее законодательство.

В целом представители юридического бизнеса позитивно оценивают принятие законопроекта, но опасения вызывают ограничения для плательщиков такого налога.

Большинство членов Союза украинских предпринимателей являются ярыми приверженками принятия законодательства о налоге на выведенный капитал. Этим поделился Александр Почкун и речь идет не столько о новых инструментах налогообложения, сколько об улучшении инвестиционного климата страны. Введение такого налога позволит «вызволить» достаточное количество средств для целей инвестирования. Г-н Почкун считает, что законодательство о налоге на выведенный замещает отсутствие стратегии государства о том, в каком направлении мы развиваемся и куда мы идем.

«Позиция международного бизнеса не настолько позитивная», - внес ложку дегтя Максим Бугай. Главное опасение в недостаточности времени для того, чтобы понять требования нового законодательства бизнесу, а фискальные органы выработали единый подход к применению норм. Помимо этого есть риск двойного налогообложения в переходной период, также несколько пугает отсутствие международного опыта. Максим Бугай предположил, что данную модель сперва можно апробировать на малом и среднем бизнесе. «Хотелось бы, чтобы большой бизнес имел возможность выбора модели налогообложения», - выразил надежду спикер. Комментируя это предложение, г-н Козлов отметил, что юридические лица смогут оперировать четырьмя разными моделями налогообложения.