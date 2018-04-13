Сегодня 13 апреля 2018 года, 12:13

V Международный налоговый форум: глобализация теснее связывает государства, а консервативная налоговая система не успевает за изменениями

Среди прочего спикеры обсуждают создание НБФБ, влияние глобализации и будущее криптовалют

Влияние мировых налоговых тенденций на украинское законодательство эксперты обсудили на первой панельной дискуссии V Международного налогового форума. В числе участников дискуссии: первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Андрей Журжий, бизнес-омбудсмен в Украине Альгирдас Шемета, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе, партнер практики налогообложения и бизнес-эффективности АО Juscutum Наталья Радченко и директор правового департамента корпорации «Индустриальный Союз Донбасса» Сергей Ткаченко. Модератор дискуссии – Ярослав Романчук, управляющий партнер EUCON Международный правовой центр.

Участники дискуссии делились мнениями по поводу таких вопросов: международные и национальные тенденции регулирования налоговых правоотношений, повестка дня для украинского законодателя, ключевые налоговые новации для бизнеса, инициативы по созданию Бюро финансовой безопасности, криптовалюты в налоговом планировании.

Эпоха глобализации

Традиционно, раз в год на этой площадке, напомнил г-н Романчук, представители юридического бизнеса, общественных организаций, юрисконсульты, судьи и народные депутаты собираются для того, чтобы подвести итоги года и спрогнозировать перспективы развития сферы в будущем. К примеру, еще совсем недавно юристы неохотно дискуссировал о BEPS, мол, для Украины это явление еще не ко времени. Но теперь все изменилось.

«Тренды в отношении налогообложения развиваются очень быстро», — отметил Альгирдас Шемета. Это связано в том числе с мировым кризисом, когда пострадала экономика многих мировых стран. Актуализировалась такая проблема, как уклонение от налогообложения. Эксперты подсчитали, что в связи с уклонением от уплаты налогов Европейский Союз в год теряет примерно 1 триллион евро. «В эпоху глобализации связи государств становятся все теснее, а консервативная налоговая система за этими изменениями не успевает», — считает г-н Шемета. Европейское сообщество начало внедрять несколько инструментов для исправления этой ситуации. Первый инструмент — система автоматического обмена банковской информацией. Второй — BEPS. Цель мер, предложенных этой системой, — облагать налогом компании в той стране, где они осуществляют свою деятельность. Украина также намерена внедрить некоторые элементы системы, и чтобы это внедрение прошло безболезненно для бизнеса, государство (в лице Министерства финансов Украины) должно эффективно сотрудничать с бизнесом.

Законодательная пауза

Андрей Журжий признался, что «горячих дискуссий» в профильном парламентском комитете по поводу законодательных инициатив чуть поубавилось. На повестке дня комитета — какие-то точечные вопросы («евробляхи», льготы), но нет системных вещей, касающихся налоговой политики. Спикер положительно отозвался о законопроекте относительно налога на выведенный капитал (это предоставит Украине конкурентное преимущество на европейской арене), но скептически отметил, что Верховной Раде Украины ныне не до этого: чтобы реализовать нормотворческие положения, Украине придется сократить расходы. Г-н Романчук высказал мнение, что интегрированность Украины в мировые процессы неизбежны и являются лишь вопросом времени.

Более оптимистические прогнозы дает Григол Катамадзе, но при этом все же заявляет, что за два года в правовом налоговом регулировании практически ничего не изменилось. Бизнес не доверяет государственным органам, и в этом заключается одна из главных проблем, считает докладчик. Он согласен с г-ном Журжием, что следует говорить о системных изменениях законодательства, а не о точечных. Григол Катамадзе верит, что украинские депутаты все же найдут в себе силы, чтобы либерализовать налоговое законодательство, тем самым сделав шаг навстречу бизнесу. Также он видит целесообразность во внедрении «налоговой амнистии». Андрей Журжий, в свою очередь, провел аналогию с проблемой «евроблях». Народный депутат Украины считает, что идея «если вас соберется много, то государство нарушение легализирует» — шаг в никуда.

Провел параллели с прошлым годом Сергей Ткаченко. Он выделил несколько моментов: повышение требований к сути хозяйственных операций, которые являются фундаментальными для налогообложения, переход от теории к практике при реализации BEPS. Г-н Ткаченко поделился наблюдениями: работать бизнесу в старом формате неудобно, а в будущем станет невозможно. И речь идет не только о налоговых правилах, но и об антимонопольных, о повышении требований к прозрачности. «Бизнес ищет новые форматы работы и структурирования, а мировые государства ищут возможности для унификации налоговых правил», — подчеркнул спикер.

Криптобудущее

Говоря о криптовалютах, Сергей Ткаченко обратил внимание на решение высшего суда Польши месячной давности, который признал, что биткоин — это форма имущественных прав, а операции по трейдингу облагаются налогом как минимум в Польше. Г-н Романчук обратил внимание на отсутствие правового регулирования криптовалют. Это достаточно новое явление, и для лиц, которые этим занимаются, наступил период «романтического бизнеса» — делать то, что хочешь, и за это ничего не будет.

Развеяла мифы романтизма криптоотрасли Наталья Радченко. Она напомнила, что капитализация рынка криптовалют составляет 300 млрд долларов США. Криптовалюта — это технология и даже не будущего, а настоящего. Темой криптовалюты несколько спекулируют, но это естественный процесс любого нового явления. По мнению г-жи Радченко, криптовалюта не будет способом оптимизации налогов. Украина могла бы еще в прошлом году оказаться в авангарде развития криптоотрасли — стать в один ряд с мировыми государствами. Наталья Радченко отметила, что коллеги работают над новым законопроектом, который дает ответы на все вопросы. Вскоре этот документ будет представлен обществу.

В завершение сессии эксперты обсудили реалии и перспективы работы Бюро финансовой безопасности. На рассмотрение парламента в течение нескольких недель были поданы несколько законопроектов «О Национальном бюро финансовой безопасности» (рег. №8157 от 19 марта с.г.) под авторством группы народных депутатов во главе с Ниной Южаниной, «О Национальном бюро финансовой безопасности» (рег. №8157-1 от 20 марта с.г.) под авторством группы народных депутатов во главе с Андреем Журжием и «О правовых основах организации и деятельности Финансовой полиции» (рег. №8157-2 от 3 апреля с.г.), автором которого выступила группа народных депутатов во главе с Татьяной Остриковой.

Г-н Журжий убежден, что Бюро не может стать реинкарнацией налоговой полиции или ознаменоваться простой сменой вывески. Философия нового органа должна кардинально отличаться от налоговой полиции, в том числе и в вопросе кадров. Альгирдас Шемета отметил, что Совет бизнес-омбудсмена давно агитировал за принятие законодательства о службе финансовых расследований. Сегодня будет нарабатываться общая позиция с бизнесом по поводу законопроекта о Бюро финансовой безопасности. Докладчик согласен с тем, что основной законопроект содержит много рисков, в частности, по поводу кадрового наполнения. Кадры в Бюро должны иметь совсем другой менталитет.