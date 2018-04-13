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Сегодня 13 апреля 2018 года, 12:13

НАПК внесло предписание министру Арсену Авакову

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приняло решение о внесении предписания министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК, передает «РБК-Украина».

Как отмечается, НАПК внесло предписание г-ну Авакову в отношении начальника Медицинского реабилитационного центра МВД Украины «Жемчужина Прикарпаття» Петра Иванишина. Кроме того, НАПК внесла предписание председателю правления Государственного ипотечного учреждения Андрею Камузу в отношении его заместителя Виталия Кучевского.

Сообщается, что П.Иванишин и В.Кучевский нарушили требования закона «О предотвращении коррупции» в части предотвращения конфликта интересов из-за наличич корпоративных прав. Будучи должностными лицами юридических лиц публичного права, они не передали принадлежащие им корпоративные права в управление другим лицам после назначения на должность.

«Национальное агентство требует провести служебные расследования и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности», – говорится в сообщении.