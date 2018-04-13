он же e-mail

Сегодня 13 апреля 2018 года, 12:13

Украина подписала четыре конвенции Совета Европы

Украина 12 апреля 2018 года подписала четыре конвенции Совета Европы. Об этом сообщается на сайте организации, передает «Европейская правда».

Подписание состоялось в Министерстве юстиции в Копенгагене по случаю конференции по вопросам реформирования Конвенции по правам человека в присутствии генерального секретаря СЕ Турбйорна Ягланда и министра юстиции Украины Павла Петренко.

В частности, Украина подписала:

- Европейскую конвенцию об обслуживании за рубежом документов, касающихся административных вопросов (STE № 94), направленную на определение правовой основы взаимной помощи по предоставлению документов, касающихся административных вопросов;

- Европейскую конвенцию о получении за границей информации и доказательств по административным вопросам (STE № 100), облегчения взаимной помощи в административных вопросах, предоставление информации о праве, нормах и обычаях, фактических сведений и документов, а также доказательств, которые будут использоваться в судопроизводстве;

- Конвенцию Совета Европы о доступе к официальным документам (STCE № 205), первый обязательный международно-правовой документ, определяющий общее право на доступ к официальным документам, принадлежащих государственным органам;

- о внесении изменений в Дополнительного протокола к Конвенции о передаче осужденных лиц (STCE № 222).