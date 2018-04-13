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Министр юстиции отметил важность передачи стадиона «Металлист» в госсобственность

13 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

В ходе заседания Кабинет Министров Украины принял решение о передаче в государственную собственность – в управление Харьковской ОГА – целостного имущественного комплекса стадиона «Металлист». Об этом во время пресс-конференции в сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает сайт Минюста.

«Спасибо Генеральному прокурору Юрию Луценко за реализацию инициатив по восстановлению справедливости в стране и возвращению коррупционных активов в пользу государства и украинского народа», – отметил глава Минюста.

Он напомнил, что в октябре прошлого года Сосновским районным судом Черкасс было принято решение о спецконфискации имущественных прав футбольного клуба «Металлист», который принадлежал Сергею Курченко.

Он отметил, что органы прокуратуры активно применяют новые нормы законодательства, касающиеся спецконфискации. В частности, в прошлом году Генпрокуратура провела спецконфискацию более 1,5 млрд долларов США, которые были украдены окружением Виктора Януковича.

«Министерство юстиции будет и в дальнейшем сотрудничать с Генеральной прокуратурой в сфере исполнения такого рода решений», – резюмировал Павел Петренко.

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