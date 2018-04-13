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В Киеве стартовал V Международный налоговый форум

13 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

В отеле «Премьер Палас» начал работу V Международный налоговый форум, организованный газетой «Юридическая практика». Генеральный партнер форума – EUCON Международный правовой центр, экспертный – АО Juscutum, профессиональный – ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры».

Сейчас присутствующие обсуждают влияние мировых налоговых тенденций на украинское законодательство. Дальше в фокусе внимания участников форума окажутся такие темы: налог на выведенный капитал — «за» и «против», налоговый консалтинг, администрирование НДС, налоговое структурирование, BEPS, ТЦО и новая парадигма налоговых споров.

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