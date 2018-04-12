Сегодня 12 апреля 2018 года, 18:47

Совет судей Украины направит проект Порядка проведения проверки организации работы суда для обсуждения в судейские коллективы

Повестка дня сегодняшнего заседания Совета судей Украины состояла из более чем десяти вопросов. Первым члены высшего органа судейского самоуправления обсудили план действий по разработке и организации мероприятий относительно обеспечения независимости судов и судей, взяв заявленные в подготовленном проекте решения предложения за основу.

В этой части Совет судей Украины планирует предпринять целый комплекс мер, в частности: обратится к Государственной судебной администрации Украины относительно недопустимости уменьшения фактического количества судей, которые работают в судах, которые ликвидируются/реорганизовываются во исполнение прошлогодних указав главы государства, а также предпринять все возможные меры для устранения дискриминации в оплате труда судей, инициировав вопрос о необходимости пересмотреть действующие законодательные предписания в этой части. Напомним, что Совет судей Украины в своем решении № 4 от 12 января 2018 года обращал внимание на необходимость отменить пункты 22–23 раздела ХII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и другое устранение дискриминации в выплате судейского вознаграждения. Указанными пунктами, в частности, предусмотрено, что повышение уровня материального вознаграждения судей (до заявленного в части 3 статьи 135 указанного закона базового оклада с учетом поэтапного его введения) зависит от успешного прохождения ими квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности или конкурных процедур. Следует отметить, что полтора года назад, когда вступила в силу новая редакция профильного судейского закона, указанные предписания должны были стать дополнительным стимулом к прохождению судьями профессиональной аттестации. Но практика показала, что желание судьи пройти квалификационное оценивание не всегда совпадает с возможностями ВККС его реализовать, особенно если учитывать необходимость решения Комиссией приоритетных кадровых задач.

Вместе с тем на заседании Совета судей Украины планировалось утвердить Порядок проведения проверки организации работы суда, но этот вопрос так и не был включен в повестку дня. Большинство членов этого органа судейского самоуправления высказались за то, чтобы продолжить работу над этим документом. В результате было предложено направить подготовленный соответствующим комитетом Совета судей Украины проект Порядка для обсуждения в судейские коллективы. Аналогичное решение было принято и относительно другого документа — Порядка проверки состояния материально-бытового и финансового обеспечения судов и судей.

Совет судей Украины обсудил и другие вопросы. Следующее заседание высшего органа судейского самоуправления запланировано на 18 мая с.г. в городе Херсон.