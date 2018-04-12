Сегодня 12 апреля 2018 года, 17:25

С августа высшие суды смогут предварительно консультироваться с ЕСПЧ по вопросам защиты прав человека

Министр юстиции Франции Николь Беллоуб сдала на хранение в Копенгагене документ о ратификации Протокола №16 к Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод. Это была десятая ратификация Протокола, что имеет следствием вступление в силу документа, устанавливающего диалог между Страсбургским судом и высшими судами, назначенными государствами-членами.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского суда по правам человека.

Протокол позволит высшим судебным органам договоряющихся стран направлять в ЕСПЧ просьбы о консультативных заключениях по принципиальным вопросам в отношении толкования или применения прав и свобод, гарантированных в Конвенции. Такие запросы могут касаться дел, ожидающих рассмотрения в национальных судах. Консультативные заключения, принятые Судом, будут обоснованы и не будут иметь обязательной силы.

«Я, со своей стороны, защищаю европейское правосудие, которое рассматривается как область диалога и взаимодополняемости. Этот диалог, несомненно, будет еще более укреплен после вступления в силу Протокола №16. Вот почему Франция решительно начала процесс ратификации этого протокола, и мы втайне надеемся, что это будет 10-е государство, которое ратифицирует его, что позволит Протоколу вступить в силу», — цитирует президента Французской Республики Эммануэля Макрона во время визита в Евросуд 31 октября 2017 года пресс-служба ЕСПЧ.

Председатель Европейского суда по правам человека Гвидо Раймонди горячо приветствовал эту десятую ратификацию словами: «Вступление в силу Протокола №16 укрепит взаимосвязь между Конвенцией и позициями национальных судов высшей инстанции. Это веха в истории Конвенции о правах человека и важный шаг вперед в сфере защиты прав человека в Европе, а также новая задача для нашего Суда».

Отметим: Протокол №16 вступит в силу с 1 августа 2018 года.