Сегодня 12 апреля 2018 года, 17:25

Моя толерантность как члена ВСП к плохому поведению судьи нулевая, заверила Председатель ВС В. Данишевская

По мнению г-жи Данишевской, работа по изменению общественного мнения о судьях должна вестись в трех направлениях

Сегодня состоялось второе рабочее заседание Совета судей Украины в новом составе. Напомним: первое организационное заседание высшего органа судейского самоуправления состоялось в ходе проведения XV очередного съезда судей (проходил 5-7 марта с.г.), на котором и был сформирован его новый состав в количестве 31 члена, после чего члены Совета судей Украины собирались на рабочее заседание 23 марта с.г.

Нынешнее заседание началось с выступления Председателя Верховного Суда (ВС) Валентины Данишевской, которая поделились с представителями ключевого органа судейского самоуправления своим видением актуальных проблем судебной системы и путей их решения. Среди прочего она акцентировала внимание на вопросе независимости судов и судей. «За свою независимость мы должны бороться ежедневно», — обращаясь к представителям судейского корпуса, подчеркнула г-жа Данишевская. По ее словам, формальную независимость — гарантии ее обеспечения, прописанные в законодательстве, — судьи уже получили, теперь все в их руках.

Председатель ВС также обратила внимание на глобальную проблему — восстановление общественного доверия к судебной системе. «Главная составляющая недоверия находится в нас самих», — уверяет Валентина Данишевская, добавляя: судьи должны сделать все возможное, чтобы общественное мнение об их деятельности улучшилось. Все необходимые резервы для этого у судебной системы есть. Работа по их использованию, как отмечалось, должна вестись в трех направлениях.

Первое — это усовершенствование структуры, содержания и мотивации судебных решений. Судьи, по словам г-жи Данишевской, должны менять устоявшиеся традиции написания судебных решений, отойти от цитирования законодательных норм, сделать судебное решение более доступным для понимания рядового гражданина. Чтобы прочитав судебное решение, сторона по делу, даже не согласившись с ним, поняла, чем руководствовался судья, какая правовая позиция легла в основу судебного решения.

Второе направление работы — это поведение судей, которое должно быть образцовым не только в процессе, но и в обществе, ведь, снимая мантию, судья все равно остается судьей, к нему постоянно приковано внимание общественности. «Моя толерантность как члена Высшего совета правосудия к плохому поведению судьи нулевая», — заверила Председатель ВС В. Данишевская.

Третья составляющая внутренних резервов судебной системы, которые должны быть направлены на восстановление общественного доверия к судам, кроется в организации деятельности судов, в том, насколько качественные услуги будут получать граждане в судах. Это и толерантное и вежливое отношение персонала и судей к гражданам, и надлежащие условия для пребывания адвокатов и сторон по делу в судах и многое другое. «Людям должно быть комфортно в суде», — резюмировала Валентина Данишевская.