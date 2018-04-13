Сегодня 13 апреля 2018 года, 10:30

Минздрав объясняет, как выбрать врача, не имея паспорта

Подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром может каждый человек, который постоянно проживает в Украине, независимо от места регистрации. При отсутствии паспорта гражданина Украины можно представить другие документы, предусмотренные законодательством. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Если нет возможности предоставить паспорт гражданина Украины, чтобы подписать декларацию о выборе врача, любой человек, имеющий право на проживание на территории Украины, может подать один из документов:

- временное удостоверение гражданина Украины;

- вид на жительство в Украине;

- удостоверение беженца;

- удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Для внутренне перемещенных лиц нет никаких препятствий, чтобы подписать декларацию с выбранным врачом независимо от места регистрации. Если вы имеете паспорт гражданина Украины, никакие дополнительные справки, кроме индивидуального налогового номера, не нужны (справка ВПО не требуется).

«Если вам отказывают в праве свободно выбрать врача независимо от места регистрации, процитируйте врачу «Порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь», утвержденный приказом Минздрава №503 от 19 марта 2018 года. Именно этот документ регламентирует процесс выбора врача, предоставления и прекращения действия декларации по выбору врача», — советуют на сайте министерства.