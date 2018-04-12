Сегодня 12 апреля 2018 года, 18:47

АМКУ дал заключение по поводу концентрации на рынке растворимых бетонных смесей

Антимонопольным комитетом Украины завершено рассмотрение дел о концентрации в виде приобретения ООО «БАУ-Капитал», контролируемое ПАО «ЗЗК им. Светланы Ковальской», ООО «Бетон Комплекс» и ООО «Автостройкомплекс», которые реализуют готовые для использования растворимые бетонные смеси под брендом «Бетон от Ковальской», акций ПАО «Дарницкий завод ЖБК» и доли в уставном капитале ООО «Бетон Сервис», что обеспечивает превышение 50% голосов в высших органах управления обществ.

При рассмотрении дел исследовался рынок готовых для использования растворимых бетонных смесей с привлечением участников рынка и независимых экспертов.

«Комитетом установлено, что концентрации не приводят к монополизации или существенному ограничению конкуренции на задействованных рынках, и дано разрешение на осуществление заявленных действий», — говорится на сайте АМКУ.