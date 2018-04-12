АМКУ дал заключение по поводу концентрации на рынке растворимых бетонных смесей

Антимонопольным комитетом Украины завершено рассмотрение дел о концентрации в виде приобретения ООО «БАУ-Капитал», контролируемое ПАО «ЗЗК им. Светланы Ковальской», ООО «Бетон Комплекс» и ООО «Автостройкомплекс», которые реализуют готовые для использования растворимые бетонные смеси под брендом «Бетон от Ковальской», акций ПАО «Дарницкий завод ЖБК» и доли в уставном капитале ООО «Бетон Сервис», что обеспечивает превышение 50% голосов в высших органах управления обществ.
При рассмотрении дел исследовался рынок готовых для использования растворимых бетонных смесей с привлечением участников рынка и независимых экспертов.
«Комитетом установлено, что концентрации не приводят к монополизации или существенному ограничению конкуренции на задействованных рынках, и дано разрешение на осуществление заявленных действий», — говорится на сайте АМКУ.
Сохранить:
Контакты:
100 дней работы Верховного Суда показали:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства
«Человек года – 2017»: час открытий и откровений
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: