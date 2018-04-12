Сегодня 12 апреля 2018 года, 17:25

Федерация работодателей выразила опасения насчет создания Нацбюро финансовой безопасности

Федерация работодателей Украины обратилась к правительству со своими замечаниями к недавно зарегистрированному в парламенте проекту Закона Украины №8157 «О Национальном бюро финансовой безопасности Украины» и просьбой не поддерживать этот законопроект. Ведь, по убеждению экспертов Федерации, он неприемлем для бизнеса и для государства в целом. Об этом говорится на сайте ФРУ.

«ФРУ является последовательным сторонником необходимости реформирования правоохранительных структур, занимающихся предупреждением и борьбой с преступностью в сфере публичных финансов. Однако, по мнению работодателей, такое реформирование должно происходить путем ликвидации крайне неэффективных налоговой милиции и профильных подразделений в других правоохранительных органах (СБУ, Нацполиции). Должен быть создан единый орган, обеспечивающий комплексное противодействие экономическим и финансовым преступлениям. Также процесс должен сопровождаться радикальным сокращением полицейско-силовых функций, штатной численности и повышением аналитически-юридической составляющей. В то же время законопроектом №8157 Нацбюро финансовой безопасности предлагается создать прежде всего как полицейско-силовой орган с максимально разветвленными правами и полномочиями, которые присущи именно силовым правоохранительным органам», — отмечается в обращении ФРУ. Их позиция основана на том, что структура аппарата этого органа представляет «практически кальку структуры налоговой милиции, включая даже подразделения физической защиты».

К тому же полномочия и права сотрудников НБФБ будут даже более широкими, чем сегодня у сотрудников налоговой милиции. При этом законопроект еще не определяет порядок, процедуры и сроки ликвидации налоговой милиции и профильных подразделений других правоохранительных органов.

Также возникают вопросы о конституционности создания НБФБ как органа, который в парламентско-президентском государстве подчиняется не правительству, а фактически Президенту. По мнению ФРУ, в законопроекте также отсутствуют действенные механизмы контроля гражданского общества за деятельностью НБФБ.

«Не могут работодатели согласиться и с целым рядом предложенных изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины, а также Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые могут стать инструментом дополнительного давления на бизнес. Ведь предприниматели и без того страдают от необоснованных вмешательств со стороны силовых структур. В частности, речь идет о расширении оснований для назначения проверок и ревизий и применении значительных по размеру административных штрафов за непредоставление или предоставление не в полном объеме информации или документов НБФБ на его запрос, что может стать дополнительным инструментом давления на бизнес.

«Поэтому ФРУ просит Кабинет Министров Украины не поддерживать законопроект о Нацбюро финансовой безопасности, а также срочно начать разработку законопроекта о создании единого органа, который должен обеспечить комплексное противодействие экономическим и финансовым преступлениям, с привлечением представителей работодателей и экспертной среды», — резюмируется в заявлении.