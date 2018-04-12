Сегодня 12 апреля 2018 года, 14:00

Из Инструкции о порядке ведения трудовых книжек исключат один пункт

Будет отменен запрет на хранение и ведение трудовых книжек представительствами иностранных юрлиц

На сайте Министерства экономики и развития Украины обнародован проект распоряжения «Об отмене пункта 2.21 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников».

Данный пункт гласит о том, что трудовые книжки граждан, работающих по трудовым договорам в иностранных представительствах, у иностранных корреспондентов, сотрудников международных организаций и других приравненных к ним иностранцев на территории Украины, хранятся: в Киеве – в Генеральной дирекции Киевского городского совета по обслуживанию иностранных представительств, в областях – в управлениях внешних сношений и внешнеэкономической деятельности ОГА или предприятиях, определенных областными государственными администрациями.

Также говорится, что перечисленные организации делают отметки в трудовых книжках о приеме на работу и об увольнении с работы в соответствии с трудовым договором и согласно справке нанимателя. Запись, сделанная в трудовой книжке иностранными представительствами; иностранными корреспондентами, сотрудниками международных организаций и другими приравненных к ним иностранцами на территории Украины является недействительным.

В пояснительной записке авторы напоминают, что согласно статье 129 Хозяйственного кодекса Украины иностранные юридические лица при осуществлении хоздеятельности в нашей стране имеют такой же статус, как и юридические лица Украины. Однако пункт 2.21 Инструкции не только противоречит ХК, но и создает «безосновательную административную нагрузку на иностранные юридических лиц, чьи представительства осуществляют деятельность на территории Украины».

Более того, запрет на хранение и внесение записей в трудовые книжки создает препятствия в исполнении нерезидентами и их представительствами обязанностей, возложенных на них Кодексом законов о труде Украины. В частности это касается долга владельца или уполномоченного им органа выдать работнику надлежащим образом оформленную трудовую книжку в день увольнения (часть первая статьи 47 КЗоТ).

Целями принятия распоряжения заявлено, в частности, обеспечение представительствам иностранных юрлиц возможностью беспрепятственного выполнения обязанностей, возложенных КЗоТ, а также уменьшение регуляторного давления на бизнес.

Напомним, что в 2015 году в МЭРТ предлагали отменить трудовые книжки вообще. По мнению партнера ЮФ ILF Сергея Сильченко, от этого выиграл бы работодатель.